GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Levent Nazifoğlu ile arasındaki kavga yüzünden Metin Öztürk çok kan kaybetti.
Levent Nazifoğlu ile arasındaki kavga yüzünden Metin Öztürk çok kan kaybetti.
Yeni bir aday çıkmazsa Eşref Hamamcıoğlu büyük avantaj sağladı.
Bu da sportif direktörlük görevine geleceğini açıkladığı Cenk Ergün'ün teknik direktör arayışlarına ve transferde gaza basmasına neden oldu.
Hem yurt içinde hem de yurt dışında görüşmelere devam ediyor.
Ergün son olarak Galatasaray taraftarı olan ve en büyük hayalinin parçalıyı giymek olduğunu söyleyen Umut Bozok ve menajeriyle görüştü.
Bir yere imza atmamasını, kendisini almayı çok istediklerini iletti.
9 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARABİLİR
Umut Bozok, bu sezon attığı gollerle Kasımpaşa'yı taşıyan oyuncuların başında geliyor.
15 kez rakip ağları havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, 7 de gol pası vermeyi başardı.
Umut, gol krallığı yarışında iddialı.
Kasımpaşalı oyuncu, kendisi gibi 15 gol atan Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile zirveyi paylaşıyor.
Umut Bozok, kalan 5 haftada rakiplerini geçmeyi başarırsa Süper Lig 'de 9 sezon sonra ilk yerli gol kralı olacak.
En son Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray 'da oynarken 24 golle krallık tacını takmıştı.
Sonraki sezonlarda yabancı oyuncular gol krallığı yarışını önde tamamlamıştı.
Umut ve El Kaabi dışında da birçok isim gol krallığı yarışının içinde.
Bu iki oyuncuyu 14'er golle Beşiktaşlı Batshuayi ve Rizesporlu Pohjanpalo takip ediyor.