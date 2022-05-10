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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da kimin başkan olacağı merak konusu. Başkan adayı Hamamcıoğlu yönetiminde sportif direktörlük yapacak Cenk Ergün şimdiden transfer harekatını başlattı. Kasımpaşalı Umut Bozok'a kancayı takan Ergün, oyuncunun bir yere imza atmamasını söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Levent Nazifoğlu ile arasındaki kavga yüzünden Metin Öztürk çok kan kaybetti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Yeni bir aday çıkmazsa Eşref Hamamcıoğlu büyük avantaj sağladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Bu da sportif direktörlük görevine geleceğini açıkladığı Cenk Ergün'ün teknik direktör arayışlarına ve transferde gaza basmasına neden oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Hem yurt içinde hem de yurt dışında görüşmelere devam ediyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Ergün son olarak Galatasaray taraftarı olan ve en büyük hayalinin parçalıyı giymek olduğunu söyleyen Umut Bozok ve menajeriyle görüştü.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Bir yere imza atmamasını, kendisini almayı çok istediklerini iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

9 YIL SONRA BİR İLKİ BAŞARABİLİR

Umut Bozok, bu sezon attığı gollerle Kasımpaşa'yı taşıyan oyuncuların başında geliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

15 kez rakip ağları havalandıran 25 yaşındaki oyuncu, 7 de gol pası vermeyi başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Umut, gol krallığı yarışında iddialı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Kasımpaşalı oyuncu, kendisi gibi 15 gol atan Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile zirveyi paylaşıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Umut Bozok, kalan 5 haftada rakiplerini geçmeyi başarırsa Süper Lig 'de 9 sezon sonra ilk yerli gol kralı olacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

En son Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray 'da oynarken 24 golle krallık tacını takmıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Sonraki sezonlarda yabancı oyuncular gol krallığı yarışını önde tamamlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Umut ve El Kaabi dışında da birçok isim gol krallığı yarışının içinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Aslan'dan Umut Bozok hamlesi! "Bir yere imza atma"

Bu iki oyuncuyu 14'er golle Beşiktaşlı Batshuayi ve Rizesporlu Pohjanpalo takip ediyor.

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