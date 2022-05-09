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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Galatasaray spor haberleri: Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığının ardından takıma Inaki Pena dahil edilmişti. Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı kırmızılı kulüpte, bazı futbolcuların ise geleceği merak konusu. İspanyol basınında yer alan haberde, Barcelona'nın Inaki Pena için kararını verdiğini yazdı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 20:17 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2022 Pazartesi 20:18
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan sarı kırmızılı ekip, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Aslan'ın transfer dönemini ise hareketli geçirmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Birçok mevkiye takviye yapması beklenen Galatasaray'da, takımdaki bazı oyuncuların geleceği ise merakla bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Marcao gibi yıldızların satılıp satılmayacağı merak edilirken, bir diğer gündemdeki isim ise Inaki Pena.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan ve çıktığı maçlarda beklentileri karşılayarak kalesinde güven veren İspanyol file bekçisinin kiralık sözleşmesi sona eriyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

23 yaşındaki oyuncunun Haziran ayında kulübü Barcelona'ya dönmesi beklenirken Katalan devinin vereceği karar ise bu noktada büyük bir önem taşıyordu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Galatasaray'ın Muslera'yla birlikte Pena'yı takımda tutmak istediği de bilinirken İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

A Spor'dan Fatih Burak Yıldırım'ın haberine göre; gelecek sezonun planlamalarını tüm hızıyla yürüten Barcelona'nın Ter Stegen'in yedeği olarak Inaki Pena'yı düşündüğü ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Haberin detayında Katalan devinin, Neto'nun yerine yedek kaleci olarak Pena'ya şans vereceği ifade edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun bir sezon daha kiralanması ya da bonservisinin alınması Galatasaray cephesinden zora girdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

23 yaşındaki Inaki Pena, 6 Süper Lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere sarı kırmızılı formayla 8 maça çıktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Yükselen grafiğini sürdüren Pena'nın piyasa değeri ise Galatasaray'a geldiği dönemden bu yana 1.2 milyon Euro arttı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Barcelona'nın B takımındayken 3 milyon Euro değere sahip olan oyuncunun şuanki piyasa değeri 4.2 milyon Euro.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Aslan'da Pena'nın ayrılması durumunda Muslera ile birlikte kaleci rotasyonunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk bulunuyor. Öte yandan Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray'ın yolunu tutacak.

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