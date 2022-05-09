GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Barcelona kararını verdi! Inaki Pena...

Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları başladı.
Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan sarı kırmızılı ekip, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Aslan'ın transfer dönemini ise hareketli geçirmesi bekleniyor.
Galatasaray'da yeni sezonun planlamaları başladı.
Bu sezon taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatan sarı kırmızılı ekip, yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Aslan'ın transfer dönemini ise hareketli geçirmesi bekleniyor.
Birçok mevkiye takviye yapması beklenen Galatasaray'da, takımdaki bazı oyuncuların geleceği ise merakla bekleniyor.
Özellikle Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Marcao gibi yıldızların satılıp satılmayacağı merak edilirken, bir diğer gündemdeki isim ise Inaki Pena.
Muslera'nın yokluğunda kaleyi devralan ve çıktığı maçlarda beklentileri karşılayarak kalesinde güven veren İspanyol file bekçisinin kiralık sözleşmesi sona eriyor.
23 yaşındaki oyuncunun Haziran ayında kulübü Barcelona'ya dönmesi beklenirken Katalan devinin vereceği karar ise bu noktada büyük bir önem taşıyordu.
Galatasaray'ın Muslera'yla birlikte Pena'yı takımda tutmak istediği de bilinirken İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.
A Spor'dan Fatih Burak Yıldırım'ın haberine göre; gelecek sezonun planlamalarını tüm hızıyla yürüten Barcelona'nın Ter Stegen'in yedeği olarak Inaki Pena'yı düşündüğü ifade edildi.
Haberin detayında Katalan devinin, Neto'nun yerine yedek kaleci olarak Pena'ya şans vereceği ifade edildi.
Bu gelişmenin ardından yıldız futbolcunun bir sezon daha kiralanması ya da bonservisinin alınması Galatasaray cephesinden zora girdi.
23 yaşındaki Inaki Pena, 6 Süper Lig ve 2 UEFA Avrupa Ligi olmak üzere sarı kırmızılı formayla 8 maça çıktı.
Yükselen grafiğini sürdüren Pena'nın piyasa değeri ise Galatasaray'a geldiği dönemden bu yana 1.2 milyon Euro arttı.
Barcelona'nın B takımındayken 3 milyon Euro değere sahip olan oyuncunun şuanki piyasa değeri 4.2 milyon Euro.
Aslan'da Pena'nın ayrılması durumunda Muslera ile birlikte kaleci rotasyonunda İsmail Çipe ve Fatih Öztürk bulunuyor. Öte yandan Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek ve Galatasaray'ın yolunu tutacak.