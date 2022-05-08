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Yeni sezonu bekliyorum

Cimbom'da bu yıl istediği süreleri alamayan Olimpiu Morutan maç sonu konuşmasında gelecek sezonu işaret etti. Rumen yıldız "Yeni sezonda daha çok mücadele edip, bu takım için daha çok şey yapmak istiyorum. Kendimi daha çok göstermek istiyorum" dedi. Morutan 2-3 sene sonra Türkçe röportaj verebileceğini söyledi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Yeni sezonu bekliyorum
Cimbom'da bu yıl istediği süreleri alamayan Olimpiu Morutan maç sonu konuşmasında gelecek sezonu işaret etti. Rumen yıldız "Yeni sezonda daha çok mücadele edip, bu takım için daha çok şey yapmak istiyorum. Kendimi daha çok göstermek istiyorum" dedi. Morutan 2-3 sene sonra Türkçe röportaj verebileceğini söyledi.
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