Yeni sezonu bekliyorum

Cimbom'da bu yıl istediği süreleri alamayan Olimpiu Morutan maç sonu konuşmasında gelecek sezonu işaret etti. Rumen yıldız "Yeni sezonda daha çok mücadele edip, bu takım için daha çok şey yapmak istiyorum. Kendimi daha çok göstermek istiyorum" dedi. Morutan 2-3 sene sonra Türkçe röportaj verebileceğini söyledi.
Cimbom'da bu yıl istediği süreleri alamayan Olimpiu Morutan maç sonu konuşmasında gelecek sezonu işaret etti. Rumen yıldız "Yeni sezonda daha çok mücadele edip, bu takım için daha çok şey yapmak istiyorum. Kendimi daha çok göstermek istiyorum" dedi. Morutan 2-3 sene sonra Türkçe röportaj verebileceğini söyledi.