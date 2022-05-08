Torrent memnun

Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Sözer, "Her zaman hedefimiz oyun felsefemizi bozmadan oynamak. Bugün de istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve pozisyonlar bulduk. Golü atamadık. Muslera bugün gerçekten çok güzel bir oyun çıkardı. Sırtı dönük topları bile tutmaya çalıştı. Çok pozisyonları çıkardı. Muslera'ya saygı duymak lazım. Bence maçı kazanabilirdik" yorumu yaptı.
Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Sözer, "Her zaman hedefimiz oyun felsefemizi bozmadan oynamak. Bugün de istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve pozisyonlar bulduk. Golü atamadık. Muslera bugün gerçekten çok güzel bir oyun çıkardı. Sırtı dönük topları bile tutmaya çalıştı. Çok pozisyonları çıkardı. Muslera'ya saygı duymak lazım. Bence maçı kazanabilirdik" yorumu yaptı.
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