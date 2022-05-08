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Torrent memnun

Çok dengeli bir maç olduğunu belirten İspanyol çalıştırıcı: İlk yarı daha iyiydik. 2. yarı ise daha çok pozisyona girdik.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Torrent memnun
G.Saray Teknik Direktörü Domenec Torrent, beraberliğe üzülmedi. İspanyol çalıştırıcı, "Çok dengeli bir maçtı. İlk yarı daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstünlük kurmuştuk. Ama 2. yarıda da daha çok pozisyon yakaladık. Ligin en formda takımlardan birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre'yi tebrik ederim" dedi. Sakatlıklardan dolayı oyunculardan doğaçlamaya gitmek zorunda kaldıklarını vurgulayan Torrent, "Gördüklerimden memnunum. Omar haftaya zor gözüküyor. Marcao, yavaş yavaş idmana başladı. Bakacağız" şeklinde konuştu.

Başakşehir'in Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise karşılaşmadan sonra yaptığı açıklamada galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Sözer, "Her zaman hedefimiz oyun felsefemizi bozmadan oynamak. Bugün de istediğimiz oyunu sahaya yansıttık ve pozisyonlar bulduk. Golü atamadık. Muslera bugün gerçekten çok güzel bir oyun çıkardı. Sırtı dönük topları bile tutmaya çalıştı. Çok pozisyonları çıkardı. Muslera'ya saygı duymak lazım. Bence maçı kazanabilirdik" yorumu yaptı.
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