Ne de olsa Muslera! Müthiş bir maç çıkardı

Sakatlıktan döndükten sonra formasına kavuşan Fernando Muslera, Başakşehir karşısında müthiş bir maç çıkarttı. İlk yarıda Berkay'ın net golünü çıkartan Uruguaylı eldiven, ikinci yarıda ise adeta Başakşehir'e tek başına direndi. 64'te Tolga'nın mükemmel şutunu adeta uzayarak çıkartan Muslera, 89'da ise Gulbrandsen'in yakın mesafeden kafasını burnuyla kurtardı. Bu kurtarış sonrası sakatlık yaşayan ve burnu kanayan Muslera, mücadeleyi 10 kurtarışla tamamlamayı başardı. Tecrübeli kaleci, 2014-2015'ten bu yana en fazla kurtarış yaptığı mücadeleyi Başakşehir karşısında oynamış oldu.