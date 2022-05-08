Müzeye gelin

Sarı-lacıvertılerde başkan Ali Koç'un 1959 öncesi şampiyonlukları dahil ederek yaptığı hesaba Galatasaray'dan cevap geldi... Kanarya'nın 28 şampiyonluk isteğini yinelemesi üzerine GS TV yayınını kulüp müzesinden yaptı. "Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp Galatasaray. Müzemize gelip ziyaret edebilirsiniz" vurgusu yapıldı. Sarı-kırmızılı araftarlar da Fenerbahçe'nin "4'üncü yıldız yükleniyor" görselini hatırlatarak "O dönem 1959 öncesi şampiyonluklar hiç gündeminizde yoktu" ifadelerini kullandılar.