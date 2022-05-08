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Müzeye gelin

Kanarya’nın 5 yıldızlı tişörtüne Cimbom’dan cevap geldi: Türkiye’de tek 4 yıldızlı takım Galatasaray.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Müzeye gelin
Sarı-lacıvertılerde başkan Ali Koç'un 1959 öncesi şampiyonlukları dahil ederek yaptığı hesaba Galatasaray'dan cevap geldi... Kanarya'nın 28 şampiyonluk isteğini yinelemesi üzerine GS TV yayınını kulüp müzesinden yaptı. "Türkiye'de tek 4 yıldızlı ve en çok şampiyon olan kulüp Galatasaray. Müzemize gelip ziyaret edebilirsiniz" vurgusu yapıldı. Sarı-kırmızılı araftarlar da Fenerbahçe'nin "4'üncü yıldız yükleniyor" görselini hatırlatarak "O dönem 1959 öncesi şampiyonluklar hiç gündeminizde yoktu" ifadelerini kullandılar.
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