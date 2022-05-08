Galatasaray'da sakatlığını atlatan Inaki Pena yeniden takıma katıldı!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılı ekipte tedavisi biten kaleci Inaki Pena takımla birlikte çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Medipol Başakşehir mücadelesine ilk on birde başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından dar alanda top kapma ve pas çalışması gerçekleştirilirken antrenman çift kale maçla sona erdi.

Tedavisi tamamlanan Inaki Pena takımlara birlikte çalışmalara başlarken; Marcao ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından kondisyoner eşliğinde takımdan ayrı kendileri için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına salı günü yapacağı antrenmanla devam edecek.