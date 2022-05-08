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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 07:28
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - PİŞMAN MIDIR?

Galatasaray, Başakşehir'den 1 puan aldıysa bunun iki nedeni vardır: 1- Kaptan Muslera olağanüstü oynadı. Müthiş kurtarışlara yaparak takımını ayakta tuttu. 2- Nelsson savunmada bir gladyatör gibi savaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Topu rakibe bırakarak oynamak Galatarasay'a Avrupa'da namağlupluk ve liderlik getirmişti. Domenec Torrent'in geldiği günden beri kontrollü oyunu geliştirme adına yeterli kafa yormaması, Galatasaray'ın ligdeki performansını fazlasıyla olumsuz etkiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray, Başakşehir'e karşı hücumda yeterince etkili olmadı. Çünkü Berkan ve Taylan gibi pas kalitesi düşük, teknik becerisi yetersiz, final pasları olmayan iki oyuncunun katkı sağlamaması bu kısırlığın baş sorumlusudur.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Fatih Terim devre arasında Burak Elmas'tan Mohamed Elneny, Gedson Fernandes ve Trezeguet transferlerini istemişti. Yönetim ne yaptı; Erick Pulgar, Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis'i aldı. Alınan 3'lü ile alınmayanlar arasında dağlar kadar fark var.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Maç boyu Başakşehir'in yüzde 50 hücum gücünü üstelenen, slalom yapar gibi atağa hızlı çıkan Trezeguet'yi gördükten sonra başkan Elmas acaba pişmanlık duymuş mudur?

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Bu üçlü devre arasında Galatasaray'a gelseydi ciddi katkı sağlarlardı. Galatasaray dibe vurduğu sezonlarda sonra Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in kurduğu güçlü kadrolarla ayağa kalmış ve şampiyonluklar yaşamıştı. Şimdi yeni gelecek yönetim 'Paramız yok' altyapıya değer verecek edebiyatı yapmaya kalkmasın.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Çünkü Galatasaray önümüzdeki sezon bu orta sahayla oynamaya devam ederse bir sezonu daha kaybeder. Kredi itibarı yüksek, kasa kolaylığı sağlayacak Aysal ve Özbek gibi vizyonlu transferler yapacak güçleri olmayan yönetim, Galatasaray'ı yönetmeye talip olmamalıdır.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

SERKAN KORKMAZ - SORUN ORTADA!..

Sezona "gençleştirme projesi" ile başlayan Galatasaray'ı daha iyi anlatabilmek için sanal bir orta saha rotasyonu kullanacağım. Fenerbahçe'de "'ıskarta" muamelesi gören Sosa ve Mesut'tan biri, unutulmaya yüz tutmuş Gustavo ve Ozan'dan biri, Trabzon'un "ya tutarsa" diye aldığı Dorukhan ve "futbolu bırakıyor" denirken Adana'nın yolunu tutan Gökhan İnler.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Misal; dün akşamki Galatasaray'ın 11'inde Berkan, Taylan ve Cicaldau'nun yerine, Ozan-Dorukhan-Mesut üçlüsü oynasa nasıl olurdu?

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Özetleyeyim; ligimizde ilk on sıradaki takımların, yedek, gözden düşmüş ya da sezon başında kimsenin yüzüne bakmadığı orta saha transferlerinden, Galatasaray'ınkinden daha iyi onlarca "orta saha üçlüsü" çıkarırım.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın yeni bir başkana, yeni bir hocaya ihtiyaç duyduğu kadar (bir yıldır söylüyorum) yepyeni bir orta saha rotasyonuna ihtiyaç duyduğu çok açık. Ligimizin bek ve golcü standardı hayli düşük...

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

İyi bir orta saha rotasyonunuz varsa, iyi bir kaleci, iyi bir savunma ve ortanın biraz üstü kalitede kanat forvetleriyle ilk üç sırada yer bulmak işten bile değil...

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Eğer iyi bir orta saha rotasyonunuz yoksa bir kulüp başkanı olarak, hoca alternatifinizi hazırda tutsanız da görev sürenizi uzatamayabilirsiniz. Hatta sezon bitmeden kendinizi bir anda erken seçim kararı almış olarak buluverirsiniz.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Ha unutmadan; A milli takımların ve her sezona kupa(lar) kaldırma amacıyla başlayan büyük kulüplerin "yaş ortalamasını düşürmek" gibi bir amaçları olduğunu iddia etmek HOKKABAZLIKTIR. Keza; ne topçunun, ne de hocanın genci, yaşlısı değil iyisi ya da kötüsü olur.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Takımı gençleştirmek için, U19 takımını komple alıp A takım yaparsınız yaş ortalamanız 18-19'a düşer. Eğer bu bir amaçsa; başınızı bu yöntemle göğe erdirebilirsiniz. "Gidin ne kadar 35 yaş üstü 'papaz topçu' varsa alın, eskilerinizi geri çağırın" falan demiyorum elbette...

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