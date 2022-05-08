GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Başakşehir-Galatasaray maçını değerlendirdi

Eğer iyi bir orta saha rotasyonunuz yoksa bir kulüp başkanı olarak, hoca alternatifinizi hazırda tutsanız da görev sürenizi uzatamayabilirsiniz. Hatta sezon bitmeden kendinizi bir anda erken seçim kararı almış olarak buluverirsiniz.

Ha unutmadan; A milli takımların ve her sezona kupa(lar) kaldırma amacıyla başlayan büyük kulüplerin "yaş ortalamasını düşürmek" gibi bir amaçları olduğunu iddia etmek HOKKABAZLIKTIR. Keza; ne topçunun, ne de hocanın genci, yaşlısı değil iyisi ya da kötüsü olur.