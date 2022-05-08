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GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu ve mücadele 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de maçı yorumlarken o isme övgüler yağdırdı. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 08:37
GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL - BÜTÜN YÜK SAVUNMANIN ÜZERİNDE

İlk 12 dakika Galatasaray iyi top kullanıp, etkili pres de yapınca rakibine nefes dahi aldırmadı. Ama bu dakikadan sonra Başakşehir alışılmış pas trafiği klasiğine döndü.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Kontrolü ele geçirdiler ama ofansif zenginlik sağlayamıyorlardı. Pozisyon bulma şansları sadece Trezeguet'nin üzerindeydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Galatasaray da ele geçirdiği kontratak fırsatlarını olumsuz kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

İkinci yarı Başakşehir kontrolü tamamen eline aldı, yoğun bir baskı kurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Kerem'in hiç top götüremeyişi veya ona imkân bulamayışının yanında ilk yarının başarılı ismi Babel'in yorulmasına, Mostafa Mohamed'in sadece yürüyerek oynaması da eklenince bütün yük orta saha ile defans bloğuna düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Bu yarıda Trezeguet'nin şovu vardı. Ama birçok önemli girişiminin sonunu getiremeyişi gerçekten ilginçti.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Sonra iki tarafta da oyuncu değişiklikleri başladı ve ikinci yarıyı çok mahkum oynayan Galatasaray son dakikalarda iki önemli pozisyon buldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

En neti de maçın bitiş düdüğünden hemen önceydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Sezon başından beri bir gerçek var; Galatasaray biraz daha güçlü takımlar karşısında defansif ağırlıklı kontrol futbolu oynadığında netice alabiliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Avrupa kulvarında da bu net biçimde görülmüştü. Çünkü orta sahanın servisi zayıf ama çok mücadele ediyorlar.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Örneğin dün büyük maç eksikliğine rağmen takımın en başarılı isimlerinden biri Alpaslan idi...

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Ama takım riskli futbol oynasa belki de olumsuz göze batacak isim olacaktı Alpaslan...

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Tolga'nın müthiş şutunda Muslera'nın müthiş kurtarışı aklımda kalan fantastik bir enstantane oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Galatasaray'ın dünkü 1 puanında öne çıkan 1 numaralı isim Muslera idi...

GALATASARAY HABERLERİ - Ömer Üründül Başakşehir-Galatasaray maçını yorumladı!

Başakşehir bir sistem takımı. Ama son saniyelerdeki hatası dışında bana göre Tolga mükemmel oynadı.

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