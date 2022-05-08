GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Eriyen saatlerle hem sıkıcılığı hem de insanın unutmamak için direndiği bir dünyayı resmetmiştir Dali.

Zaten bu Galatasaray yönetimi ve Torrent de en az Salvador Dali kadar gerçeküstücü ve onların ortaya koyduğu bu tablo için taraftarların belleklerinin azmini görecekler...