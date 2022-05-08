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GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, Başakşehir deplasmanına konuk oldu. 0-0 biten mücadelenin ardından iki takım da 1 puanı hanesine yazdırdı. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk maçı değerlendirirken o detaya dikkat çekti. (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2022 Pazar 08:19
GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

BÜLENT TİMURLENK - SALVADOR DALI TABLOSU

Küme düşen Altay'a deplasmanda ikinci yarıda şut bile atamayan Galatasaray dün Başakşehir karşısında devre arasına gittiğinde tek bir isabetli şutu vardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Maçı da çerçeveye 4 isabetli şutla tamamladılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Fatih Terim ile yolların ayrıldığı hafta ve öncesindeki 3 maçta 70 hücum girişimi yapmış takım Torrent döneminde bunun ancak yarısını başarabildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Terim'in Galatasaray'ı da kaybediyordu ama hiç olmazsa bu kadar sıkıcı değildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Hücumda Cicaldau ve Berkan hayalet olunca 9 kişiyle oynayan Galatasaray'da tek plan Berkan üzerinden topu Kerem ile buluşturup onun hızı ya da çalımını beklemek.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Başakşehir ilk yarıda birinci vitesten öteye çıkamadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Muslera dışında sarı kırmızılı takımdan "iyiydi" denilebilecek oyuncu yoktu.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Bu takım zımpara gibi ve Kerem'i de bitirmeyi başardılar.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Salvador Dali'nin 90 yıl önce insanlığa olan hediyesidir "Belleğin Azmi" adı verilen tablo.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Eriyen saatlerle hem sıkıcılığı hem de insanın unutmamak için direndiği bir dünyayı resmetmiştir Dali.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Galatasaray'ın futbolunu izlemek zaman kaybı, saatleri eritecek kadar sıkıcı.

GALATASARAY HABERLERİ - Bülent Timurlenk'ten dikkat çeken Başakşehir-Galatasaray maçı yorumu

Zaten bu Galatasaray yönetimi ve Torrent de en az Salvador Dali kadar gerçeküstücü ve onların ortaya koyduğu bu tablo için taraftarların belleklerinin azmini görecekler...

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