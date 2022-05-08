Feghouli 5 maç sonra kadroda

Galatasaray'da sakatlığı düzelen Sofiane Feghouli 5 maç aradan sonra maç kadrosunde yer aldı. Yedek soyunan Cezayirli yıldız, teknik direktör Domenec Torrent'ten şans bulamayınca karşılaşmayı kulübede tamamladı. Feghouli ligde en son 14 Mart'taki Beşiktaş derbisinde forma giymişti.
Galatasaray'da sakatlığı düzelen Sofiane Feghouli 5 maç aradan sonra maç kadrosunde yer aldı. Yedek soyunan Cezayirli yıldız, teknik direktör Domenec Torrent'ten şans bulamayınca karşılaşmayı kulübede tamamladı. Feghouli ligde en son 14 Mart'taki Beşiktaş derbisinde forma giymişti.