Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Sarı-kırmızılı yürekler hüsranla geçen sezonun bir an önce bitmesi için geri sayım yapıyor.

Galatasaray'da gündem sezonun son maçlarından çok yaklaşam seçim. Camia son 3 maç çok, yakın geleceği ilgilendiren Eşref Hamamcıoğlu ile Adnan Öztürk'ün yarışacağı seçimi düşünüyor.



