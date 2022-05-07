Haberler Galatasaray Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Süper Lig'de Galatasaray kötü geçen sezonun bitmesi için 3 maç daha oynamak zorunda. Sarı-kırmızılılar 36. hafta maçında Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Cimbom'da teknik direktör Domenec Torrent'in geçmiş müsabakalarda olduğu gibi yine tecrübeli isimleri ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi. Avrupa hedefindeki Başakşehir ise zorlu mücadeleden galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Turuncu-lacivertlilerin hocası Emre Belözoğlu sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi. İşte Başakşehir - Galatasaray maçında muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Bir ara yakından hissettiği kümede kalma stresini geride bırakan Galatasaray, Avrupa Kupaları kovalayan Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Sarı-kırmızılı yürekler hüsranla geçen sezonun bir an önce bitmesi için geri sayım yapıyor.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Galatasaray'da gündem sezonun son maçlarından çok yaklaşam seçim. Camia son 3 maç çok, yakın geleceği ilgilendiren Eşref Hamamcıoğlu ile Adnan Öztürk'ün yarışacağı seçimi düşünüyor.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

KENDİ PR'INI YAPIYOR
Galatasaray'da küme düşme sıkıntısının sona ermesiyle birlikte gözler genç oyunculara çevrilmişti.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Ancak Domenec Torrent kendi imajını düşünerek gençleri sahaya sürmemekte ısrar ediyor.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Taraftar Başakşehir'e karşı da Emir Tintiş, Olimpiu Morutan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Barış Alper Yılmaz, Beknaz Almazbekov gibi genç oyuncuları izlemek istiyor.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Ancak İspanyol çalıştırıcının geçmiş maçlarda olduğu gibi yine tecrübeli isimleri sahaya süreceği öğrenildi. Domenec Torrent son maçlarda adı anons edilince ıslıklanıyordu.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Epureanu, Lima, Mahmut, Tolga, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Pulgar, Taylan, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

3 FUTBOLCU SINIRDA
Sarı-kırmızılılarda bugünkü Başakşehir mücadelesi öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Fernando Muslera, Patrick van Aanholt ve Ryan Babel bugünkü maçta kart görürlerse cezalı duruma düşecekler.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

37. hafta oynanacak Adana Demirspor karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacaklar.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

30. RANDEVU
Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 29 defa karşı karşıya geldiler. Sarı-kırmızılılar 14 galibiyet aldı. 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Aslan 7-6 üstün.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

EMRE CEZALI
Cimbom'da bugün tek eksik var. Emre Kılınç kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Marcao, Omar Elabdellaoui ve İnaki Pena'nın durumları ise belirsiz. Marcao'nun bugün Başakşehir'e karşı oynaması beklenmiyor.

Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Omar ve Pena ise oynayacak duruma gelseler dahi yedek kalacaklar. Sağ bekte Sacha Boey, kalede ise Fernando Muslera yer alacak.

DİĞER
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Beşiktaş'a dev çalım! Her konuda anlaşıldı, 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak
Alina Boz ve 43 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer'in Portekiz'de aşk tatili! 800 bin Euro'luk...
Beşiktaş'ta ilk hedef Vertonghen!
F.Bahçe'den transferde çifte Portekiz bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saray'da Rudi Garcia sesleri! Takımı ezberliyor
Mutsuzlar ordusu! 4 isim kaos ortamından rahatsız
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
SGK'dan sıfır faizli konut kredisi!
👩‍👧ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE RESİMLİ SÖZLER
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Nelsson'a hücum! Sevilla'nın ardından... Nelsson'a hücum! Sevilla'nın ardından... 01:22
Juventus 90+6'da yıkıldı! Juventus 90+6'da yıkıldı! 01:18
Levante 3 puanı son anda kaptı! Levante 3 puanı son anda kaptı! 01:18
Lille Tchouameni'ye engel olamadı! Lille Tchouameni'ye engel olamadı! 01:18
Lille Tchouameni'ye engel olamadı! Lille Tchouameni'ye engel olamadı! 01:17
Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken... Fenerbahçe'de flaş gelişme! Jorge Jesus derken... 01:16
Daha Eski
Golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı Golde ofsayt var mı? Erman Toroğlu yorumladı 01:11
Levante 3 puanı son anda kaptı! Levante 3 puanı son anda kaptı! 01:11
Juventus 90+6'da yıkıldı! Juventus 90+6'da yıkıldı! 01:05
Bochum evinde Bielefeld'i devirdi Bochum evinde Bielefeld'i devirdi 00:42
F.Bahçe'den transferde çifte Portekiz bombası! F.Bahçe'den transferde çifte Portekiz bombası! 00:40
Burak Elmas'tan 5 yıldız için flaş karar! Burak Elmas'tan 5 yıldız için flaş karar! 00:36