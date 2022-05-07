Torrent'ten stoper kararı! İşte Galatasaray'ın Başakşehir maçı 11'i

Bir ara yakından hissettiği kümede kalma stresini geride bırakan Galatasaray, Avrupa Kupaları kovalayan Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.
Bir ara yakından hissettiği kümede kalma stresini geride bırakan Galatasaray, Avrupa Kupaları kovalayan Başakşehir karşısında 3 puan arayacak.
Sarı-kırmızılı yürekler hüsranla geçen sezonun bir an önce bitmesi için geri sayım yapıyor.
Galatasaray'da gündem sezonun son maçlarından çok yaklaşam seçim. Camia son 3 maç çok, yakın geleceği ilgilendiren Eşref Hamamcıoğlu ile Adnan Öztürk'ün yarışacağı seçimi düşünüyor.