Haberler Galatasaray Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki belirsizlik ve kaos ortamı futbolcuları da bir hayli fazla etkiliyor. Özellikle Mostafa Mohamed'in kariyeriyle ilgili duyduğu endişe nedeniyle menajerine talimat vererek kulüp bulmasını istediği öğrenildi. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson'un da kulübün sürekli çalkantıda olmasından rahatsızlık duydukları ortaya çıktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Galatasaray'da başkanlıkla ilgili belirsizlik devam ederken camia içi huzursuzluk yaşanıyor.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Aslan'da bir ara küme düşme stresinin dahi yaşandığı sezon, kulübün sürekli çalkantıda olması futbolcuları da bir hayli rahatsız ediyor.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Kariyerlerinin parlak döneminde Galatasaray'daki ortam sebebiyle geri planda kalmaları sebebiyle mutsuzlar.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Özellikle Mostafa Mohamed'in menajerine "Bana takım bul, burada kalmayacağım" dediği öğrenildi.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Mısırlı futbolcu ile Fransa'dan ilgilenen takımlar var.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Mohamed'in haricinde Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson'un da kaos ortamından rahatsız olduğu öğrenildi.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Kerem, Marcao ve Nelsson'un Avrupa'dan talipleri bulunuyor.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Sarı-kırmızılı yönetim 4 futbolcudan da ciddi bonservis geliri bekliyor.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Kerem Aktürkoğlu ile Atletico Madrid ve Lyon yakından ilgileniyor.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

23 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 34 maçta forma giydi. 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Marcao'ya ise İngiltere Premier Lig, İtalya ve Fransa'dan kulüplerin yakın takibi sürüyor.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

25 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan Roma ve Napoli talip oldu. İngiltere'den Newcastle United'ın transfer ısrarı sürerken, Fransa'dan Monaco da devrede olan bir diğer takım olarak göze çarpıyor.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Galatasaray savunmasının bel kemiği olan Brezilyalı savunmacı Süper Lig'de 24 maçta boy gösterdi.

Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Marcao'nun sarı-kırmızılı kulüp ile olan kontratı 2024 yılında bitecek.

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