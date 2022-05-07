Mutsuzlar ordusu! Galatasaray'da 4 isim kaos ortamından rahatsız

Galatasaray'da başkanlıkla ilgili belirsizlik devam ederken camia içi huzursuzluk yaşanıyor.
Galatasaray'da başkanlıkla ilgili belirsizlik devam ederken camia içi huzursuzluk yaşanıyor.
Aslan'da bir ara küme düşme stresinin dahi yaşandığı sezon, kulübün sürekli çalkantıda olması futbolcuları da bir hayli rahatsız ediyor.
Kariyerlerinin parlak döneminde Galatasaray'daki ortam sebebiyle geri planda kalmaları sebebiyle mutsuzlar.
Özellikle Mostafa Mohamed'in menajerine "Bana takım bul, burada kalmayacağım" dediği öğrenildi.
Mısırlı futbolcu ile Fransa'dan ilgilenen takımlar var.
Mohamed'in haricinde Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson'un da kaos ortamından rahatsız olduğu öğrenildi.
Kerem, Marcao ve Nelsson'un Avrupa'dan talipleri bulunuyor.
Sarı-kırmızılı yönetim 4 futbolcudan da ciddi bonservis geliri bekliyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Atletico Madrid ve Lyon yakından ilgileniyor.
23 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de bu sezon 34 maçta forma giydi. 9 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
Marcao'ya ise İngiltere Premier Lig, İtalya ve Fransa'dan kulüplerin yakın takibi sürüyor.
25 yaşındaki futbolcuya İtalya'dan Roma ve Napoli talip oldu. İngiltere'den Newcastle United'ın transfer ısrarı sürerken, Fransa'dan Monaco da devrede olan bir diğer takım olarak göze çarpıyor.
Galatasaray savunmasının bel kemiği olan Brezilyalı savunmacı Süper Lig'de 24 maçta boy gösterdi.
Marcao'nun sarı-kırmızılı kulüp ile olan kontratı 2024 yılında bitecek.