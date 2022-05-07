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Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

Süper Lig'de gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör bilmecesi sürüyor. Domenec Torrent ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray yönetimi İspanyol hocayı 1 milyon Euro’ya ikna etmeye çalışıyor... İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 06:50
Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

Sivas yenilgisinin ardından Domenec Torrent'le yolları ayırma kararı alan Galatasaray Başkanı Burak Elmas,

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

İspanyol hocayla sözleşme fesih görüşmelerine başladı.

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

Önümüzdeki sezon için yardımcılarıyla birlikte 2.1 milyon Euro maliyeti olan Torrent'e tazminat ödenecek.

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

Elmas bu rakamı 1 milyon Euro seviyesinde tutmaya çalışıyor ve pazarlıklar sürüyor.

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

Galatasaray'da günleri sayılı olan Torrent, ayrılık kararının gölgesinde takımını Başakşehir maçına hazırlarken

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

yeni sezonda olmayacağını oyunculara da iletmiş durumda.

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

PRANDELLI'YI BILE ARATTI!

Son 20 senedeki yabancı hocalar arasında istatistiklerde en başarısızı Cesare Prandelli idi.

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

16 resmi maça çıkan İtalyan hoca 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet karnesine sahipti.

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

Domenec Torrent, Prandelli'nin bile gerisinde kaldı.

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

İspanyol hoca yönetimindeki Galatasaray lig ve Avrupa'da oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

Torrent, Fatih Terim ile ilgili sözleri nedeniyle tepki çekmişti.

Galatasaray'da Torrent'i ikna turu!

Galatasaray'da iki başkan adayı da Torrent ile çalışmak istemiyor.

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