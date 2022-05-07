GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonu ayrılık depremi yaşanabilir.
Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonu ayrılık depremi yaşanabilir.
SEÇİM KRİZİ
Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu.
Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.
TORRENT'TEN VEDA KONUŞMASI
Başkan Burak Elmas'ın görevine son vermek için menajeriyle masaya oturduğu Domenec Torrent dünkü idmanda futbolcularına veda konuşması yaptı.
İspanyol teknik adam, futbolcularla yaptığı konuşmada, "Seneye burada olmayacağım" ifadesini kullandı.
MOHAMED AYRILMAK İSTİYOR
Takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.
Mohamed'in dışında kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.
KEREM'E FRANSIZ KANCASI
Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kaybetmeden başladı. Fransız ekibi, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.
Fransız basında yer alan haberlere göre Lyon, Kerem Aktürkoğlu için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti.
BABEL KALMAK İSTİYOR AMA...
Torrent'in düzenli şans verdiği 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la yeni kontrat imzalayarak, geçiş sürecinde takıma katkı sağlamak istediğini yönetime bildirdi.
Ancak Babel'le ilgili kararın da yeni yönetime bırakılacağı ve herhangi bir sözleşme teklifi yapılmayacağı öğrenildi.
NELSSON'UN TALİBİ ÇOK
Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray adına bu kötü dönemin en büyük kazançlarından birisi Victor Nelsson oldu.
Genç yaşına rağmen lider karakteri ve savunmadaki müthiş performansıyla adından söz ettiren Danimarkalı stoper 5 büyük ligden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.
İTALYANLAR CICALDAU'NUN PEŞİNDE
İtalyan kulübü Sampdoria, Cicaldau'nun Avrupa Ligi'ndeki maçlarda ortaya koyduğu oyunu çok beğendiği ve transfer listesinin en üst sırasına yazdığı öğrenildi.
Bir süredir Galatasaray Yönetimi'yle temasa geçmek isteyen İtalyan kulübünün, ibrasızlık ve seçim süreci nedeniyle geri çevrildiği, kararın yeni yönetime bırakıldığı bildirildi.
Sampdoria yetkilileri, buna rağmen mevcut yönetimle bir kez daha görüşmek üzere randevu talebinde bulundu.