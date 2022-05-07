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GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da başkanlık seçimi merakla bekleniyor. 11 Haziran'da yapılacak seçimle yönetim değişecek. Yönetimin değişmesinin Domenec Torrent ile ilgili nasıl bir karar verileceği de merak konusu. Peki Galatasaray'da gelecek sezon kadroda hangi isimler olmayacak. İşte ayrılık söylentileri ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 13:12
GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonu ayrılık depremi yaşanabilir.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

SEÇİM KRİZİ

Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

TORRENT'TEN VEDA KONUŞMASI

Başkan Burak Elmas'ın görevine son vermek için menajeriyle masaya oturduğu Domenec Torrent dünkü idmanda futbolcularına veda konuşması yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

İspanyol teknik adam, futbolcularla yaptığı konuşmada, "Seneye burada olmayacağım" ifadesini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

MOHAMED AYRILMAK İSTİYOR

Takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

Mohamed'in dışında kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

KEREM'E FRANSIZ KANCASI

Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kaybetmeden başladı. Fransız ekibi, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

Fransız basında yer alan haberlere göre Lyon, Kerem Aktürkoğlu için 7 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edilmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

BABEL KALMAK İSTİYOR AMA...

Torrent'in düzenli şans verdiği 34 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'la yeni kontrat imzalayarak, geçiş sürecinde takıma katkı sağlamak istediğini yönetime bildirdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

Ancak Babel'le ilgili kararın da yeni yönetime bırakılacağı ve herhangi bir sözleşme teklifi yapılmayacağı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

NELSSON'UN TALİBİ ÇOK

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiren Galatasaray adına bu kötü dönemin en büyük kazançlarından birisi Victor Nelsson oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

Genç yaşına rağmen lider karakteri ve savunmadaki müthiş performansıyla adından söz ettiren Danimarkalı stoper 5 büyük ligden birçok kulübün transfer listesine girmiş durumda.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

İTALYANLAR CICALDAU'NUN PEŞİNDE

İtalyan kulübü Sampdoria, Cicaldau'nun Avrupa Ligi'ndeki maçlarda ortaya koyduğu oyunu çok beğendiği ve transfer listesinin en üst sırasına yazdığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom sezon sonu sil baştan! 5 ayrılık birden...

Bir süredir Galatasaray Yönetimi'yle temasa geçmek isteyen İtalyan kulübünün, ibrasızlık ve seçim süreci nedeniyle geri çevrildiği, kararın yeni yönetime bırakıldığı bildirildi.

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