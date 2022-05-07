Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

NELER OLMUŞTU? Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. 2 gün önce akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı.