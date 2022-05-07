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Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, 11 Haziran günü olağanüstü seçimli genel kurula gidecek. Metin Öztürk, Eşref Hamamcıoğlu ve Fırak Develioğlu Galatasaray başkanlığına resmen adaylığını koydu. Bununla beraber, Galatasaray'da mevcut Başkan Burak Elmas'ın, yeniden aday olup olmayacağı merak konusuydu. Burak Elmas, Galatasaray'ın önemli isimleriyle yaptığı istişareler sonucunda son kararını verdi. Peki, Burak Elmas yeniden Galatasaray başkanlığına adaylığını koyacak mı? İşte o karar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 09:16
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

Galatasaray'da 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim gündemi sürerken mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı büyük merak konusuydu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

Başkanın güçlü bir liste hazırlayarak seçim yarışına yeniden gireceği iddiaları dile getirilirken, Burak Elmas'ın adaylık konusunda verdiği karar belli oldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

3 ADAY VAR

Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettiren kulüp üyesi Fırat Develioğlu başkan adaylığını duyurmuştu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

ADAY OLMAYACAK

Başvuruların 20 Mayıs'a kadar süreceği seçim takviminde sarı-kırmızılılar 11 Haziran'da yeni başkanını ve yönetim kurulunu seçecek.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

Aday olup olmayacağı merak edilen Burak Elmas'ın, son günlerde camianın önde gelen isimleriyle bir araya gelip seçim gündemiyle ilgili görüşmeler yaptığı bilinirken bu görüşmelerin ardından yakın çevresinin tavsiyesiyle aday olmama kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

Öte yandan Hürriyet'in haberine göre, başkan Elmas'ın önümüzdeki günlerde Galatasaray'ın geleceğini ilgilendiren önemli konular hakkında uzun bir konuşma yapacağı ve kulübün sorunlarını dile getireceği belirtiliyor.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

NELER OLMUŞTU?

Galatasaray'da 26 Mart'ta yapılan Olağan Mali Genel Kurul'un ardından Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmezken sarı kırmızılılar seçime gitmişti. Seçim kararı, davalar sonrası mahkemeye taşınırken önce seçime tedbir getirilmiş ve 22 Nisan'da yapılan duruşma sonrası ise tedbir kaldırılmıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

Önceki başvurunun sahibi olan genel kurul üyesi Fırat Develioğlu, seçimin iptali için bir üst mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma başvurusunda bulundu. 2 gün önce akşam saatlerinde çıkan haberlerde seçimin iptal olduğu iddia edilmiş ancak kulübe konuyla ilgili bir mahkeme kararı ulaşmamıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

BİR KEZ DAHA TEDBİR KONDU

Yapılan başvuruyu kabul eden İstinaf Mahkemesi, 30 Nisan'da yapılacak olan seçime tedbir kararı koydu. Böylece Galatasaray'ın başkanlık seçimi iptal olmuştu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

Daire kararında, davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdiğini belirtti. Davacı Fırat Develioğlu'nun tedbir talebinin kabulüne karar verdi. Kararda şu ifadeler kullanıldı:

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

"100 bin lira teminat yatırılması karşılığında 26 Mart 2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısı ile 27 Mart 2022 tarihinde alınan genel kurul kararlarının uygulanmasının, Galatasaray Spor Kulübü Derneği Tüzüğünün 87/22 maddesi gereği yönetim kurulu tarafından alınan 30 Nisan 2022 tarihinde yapılacak 2. toplantının icrasının tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

ELMAS TARİHİ DUYURMUŞTU

Son tedbir kararının ardından sarı kırmızılılarda bir kez daha seçim tartışmaları yaşanırken basın toplantısı düzenleyen Burak Elmas, tartışmalara son noktayı koyarak seçim için tarih vereceklerini duyurmuştu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

7-11 HAZİRAN'DA SEÇİM

Elmas'ın basın toplantısının ardından Galatasaray'da yapılan resmi açıklamada, seçimin 7-11 Haziran tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

Galatasaray Kulübü'nde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısının 4 Haziran Cumartesi, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının 11 Haziran tarihinde yapılacağı açıklanmıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

GALATASARAY'DAN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLEYDİ:

"2 Mayıs 2022 (Bugün) yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda alınan karar neticesinde, Kulübümüzün "OLAĞANÜSTÜ SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI" 4 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.00'da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 11 Haziran 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

BURAK ELMAS ADAYLIK İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim."

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