Galatasaray Başkanı Burak Elmas yeniden aday olacak mı? Taraftarın beklediği karar geldi!

Galatasaray'da 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim gündemi sürerken mevcut başkan Burak Elmas'ın aday olup olmayacağı büyük merak konusuydu.
Başkanın güçlü bir liste hazırlayarak seçim yarışına yeniden gireceği iddiaları dile getirilirken, Burak Elmas'ın adaylık konusunda verdiği karar belli oldu.
3 ADAY VAR
Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ve Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanan olağanüstü seçim genel kurulu mahkemeye başvurarak iptal ettiren kulüp üyesi Fırat Develioğlu başkan adaylığını duyurmuştu.