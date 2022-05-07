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Domenec Torrent Başakşehir maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte İspanyol teknik adamın o sözleri...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:30 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:34
Domenec Torrent Başakşehir maçı öncesi konuştu!

Süper Lig'in 36. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte İspanyol teknik adamın o sözleri;

Son 4 maçlarını izledik. Çok iyi oynuyorlar gerçekten. Topla iyi çıkış yapıyorlar. Nasıl ileride baskı yaptıklarını gördük. Biz de Galatasaray'ız. Onların oyununu minimalize etmeye çalışacağız. Topa sahip olarak onların hatalarından yararlanmaya çalışacağız.

Elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalışacağız. Bu bizim sorumluluğumuz.

Türkiye'de sadece motivasyondan konuşuluyor, hiç taktikten konuşulmuyor. Galatasaray'ın teknik direktörü ve oyuncusu için motivasyonun içinden geliyor olması lazım. Hem renklerine, hem amblemine ve ismine saygı göstermesi gerekiyor.

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