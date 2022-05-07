Başakşehir - Galatasaray maçı sonrası Domenec Torrent'ten sakatlık sözleri! Marcao ve Omar...

Başakşehir ile deplasmanda kozlarını paylaşan Galatasaray sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Domenec Torrent mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.



İspanyol çalıştırıcı, sakatlıkları bulunan Marcao ve Omar'ın son durumları hakkında bilgilendirmede bulundu.

İşte o sözler...

Domenec Torrent: Ligin en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre Belözoğlu'nu tebrik ediyorum. Sakat oyuncularımız nedeniyle biraz farklı bir kadro çıkarmak zorunda kaldık fakat gördüğüm şeyden ben memnunum.

Doktorlarla konuştum. Çok zor gözüküyor. Marcao antrenmanlara başladı, Omar başlamadı. Önümüzdeki hafta maçın ne zaman oynanacağı da önemli bir detay bizim için.

Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim.