Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ve Galatasaray bu akşam kozlarını paylaşacak. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve detaylar haber detaylarında...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

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BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bu akşam oynanacak Başakşehir - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ

BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

GALATASARAY: Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa





BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY 30. RANDEVUDA

Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 29 defa karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.