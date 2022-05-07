Haberler Galatasaray Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler belli oldu

Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler belli oldu

Başakşehir ve Galatasaray Süper Lig’in 36. haftasında kozlarını paylaşacak. Başakşehir deplasmanına çıkacak Galatasaray maçın galibi olmak için çalışmalarını sürdürürken; maça ev sahipliği yapacak Başakşehir ekibi de galibiyet için ter dökecek. Peki, Başakşehir – Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Başakşehir – Galatasaray maçı 11’leri ve maça dair merak edilenler haberimizde…

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 17:49 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2022 Cumartesi 18:05
Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11’ler belli oldu

Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir ve Galatasaray bu akşam kozlarını paylaşacak. Başakşehir - Galatasaray karşılaşmasının detayları futbolseverler tarafından araştırılmaya devam ederken; 'Başakşehir - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabı ve detaylar haber detaylarında...

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Başakşehir - Galatasaray maçı 7 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Bu akşam oynanacak Başakşehir - Galatasaray maçını Fırat Aydınus yönetecek.

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇI 11'LERİ
BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caicara, Epureanu, Efe Arda, Lima, Tolga Ciğerci, Mahmut, Deniz, Berkay, Trezeguet, Gulbrandsen

GALATASARAY: Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Babel, Kerem, Mostafa



BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY 30. RANDEVUDA
Galatasaray ile Başakşehir tarihlerinde 29 defa karşı karşıya geldiler ve bu karşılaşmada sarı-kırmızılılar 14 galibiyet alırken; 8 maçı kaybetti. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Başakşehir'in sahasında oynanan maçlarda ise Galatasaray 7-6 galip geldi.

DİĞER
Güzel oyuncu Alina Boz'un 40 yaşındaki sevgilisi Mithat Can Özer ile aşk tatili! Portekiz'deki daire için kesenin ağzını açtı!
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesinde feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Torrent Başakşehir maçı öncesi konuştu!
Paris Saint-Germain'den Trabzonspor'a kutlama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
G.Saraylı oyunculara flaş sözler! "Bu ikilinin golü yok"
Başakşehir - Galatasaray maçı CANLI
ANNELER GÜNÜ MESAJLARI
GREEN CART SONUÇLARI
Msü tercihleri hakkında bilinmesi gerekenler!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saraylı oyunculara flaş sözler! "Bu ikilinin golü yok" G.Saraylı oyunculara flaş sözler! "Bu ikilinin golü yok" 20:10
Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı! Beşiktaş'ın derbi kadrosu açıklandı! 20:04
Hakem Fırat Aydınus 85 gün sonra sahalara döndü Hakem Fırat Aydınus 85 gün sonra sahalara döndü 20:01
Efe Arda Koyuncu kulüp tarihine geçti! Efe Arda Koyuncu kimdir? Efe Arda Koyuncu kulüp tarihine geçti! Efe Arda Koyuncu kimdir? 19:57
Wolves'ten Chelsea'ye son dakika şoku! Wolves'ten Chelsea'ye son dakika şoku! 19:18
Napoli 3 puanı tek golle aldı! Napoli 3 puanı tek golle aldı! 19:11
Daha Eski
Fenerbahçe Beko normal sezonu zirvede bitirdi! Fenerbahçe Beko normal sezonu zirvede bitirdi! 19:05
Karabükspor Bölgesel Amatör Lig'e düştü! Karabükspor Bölgesel Amatör Lig'e düştü! 19:01
Başakşehir - Galatasaray maçı CANLI Başakşehir - Galatasaray maçı CANLI 18:52
Dortmund deplasmanda güldü! Dortmund deplasmanda güldü! 18:52
Torrent Başakşehir maçı öncesi konuştu! Torrent Başakşehir maçı öncesi konuştu! 18:17
Paris Saint-Germain'den Trabzonspor'a kutlama! Paris Saint-Germain'den Trabzonspor'a kutlama! 18:16