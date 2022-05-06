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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da, Danimarkalı stoper Victor Nelsson performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. İspanya'dan talipleri olan genç stoper son olarak Premier Lig ekibinin gündeminde... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 09:28
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Galatasaray'da, bazı isimler performansıyla ön plana çıkmayı başardı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Bunlardan biri de Danimarkalı stoper Victor Nelsson oldu.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Savunmada Marcao ile iyi bir ikili olan genç savunmacı, özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Nelsson için çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İşte detaylar...

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Sezonun Galatasaray adına en istikrarlı isimlerinden biri olan Victor Nelsson'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı stopere bu kez de İngiltere'den bir talip çıktığı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Takvim'de yer alan habere göre önceki gün Premier Lig'de yükselmeyi garantileyen Bournemouth'un Victor Nelsson'u transfer listesine aldığı iddia ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

İngiliz kulübünün Victor Nelsson'u Kopenhag'da forma giydiği dönemden bu yana izlediği ve kısa süre içinde resmi girişimlere başlayabileceği belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

23 yaşındaki genç stoper kariyerine Nordsjaell altyapısında başladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

2019'da Kopenhag'a transfer olan başarılı futbolcu, 2021 ise Galatasaray'a gelmişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 46 karşılaşmada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Nelsson, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Danimarka Milli Takımı'nda da oynayan genç stoper, 4 müsabakada görev aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

1.85 cm boyundaki Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...

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