GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Victor Nelsson'un son talibi İngiltere'den!

Spor Toto Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Galatasaray'da, bazı isimler performansıyla ön plana çıkmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig'de zirvenin bir hayli uzağında kalan Galatasaray'da, bazı isimler performansıyla ön plana çıkmayı başardı.
Bunlardan biri de Danimarkalı stoper Victor Nelsson oldu.
Savunmada Marcao ile iyi bir ikili olan genç savunmacı, özellikle Avrupa Ligi'nde sergilediği performansla önemli kulüpleri peşine taktı.
Nelsson için çarpıcı bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İşte detaylar...
Sezonun Galatasaray adına en istikrarlı isimlerinden biri olan Victor Nelsson'la ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
Bir süredir ismi Sevilla ile anılan Danimarkalı stopere bu kez de İngiltere'den bir talip çıktığı belirtiliyor.
Takvim'de yer alan habere göre önceki gün Premier Lig'de yükselmeyi garantileyen Bournemouth'un Victor Nelsson'u transfer listesine aldığı iddia ediliyor.
İngiliz kulübünün Victor Nelsson'u Kopenhag'da forma giydiği dönemden bu yana izlediği ve kısa süre içinde resmi girişimlere başlayabileceği belirtiliyor.
23 yaşındaki genç stoper kariyerine Nordsjaell altyapısında başladı.
2019'da Kopenhag'a transfer olan başarılı futbolcu, 2021 ise Galatasaray'a gelmişti.
Sarı-kırmızılı formayla bu sezon toplamda 46 karşılaşmada görev aldı.
Nelsson, Galatasaray formasıyla bu sezon çıktığı maçlarda 1 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.
Danimarka Milli Takımı'nda da oynayan genç stoper, 4 müsabakada görev aldı.
Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2026'da sona erecek.
1.85 cm boyundaki Nelsson'un güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro...