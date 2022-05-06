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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de bu sezon yaptığı başarılı kurtarışlarla takımının ligde kalmasında büyük katkı sağlayan Okan Kocuk, bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'la ilgili merak edilen soruyu yanıtladı. İşte Okan Kocuk'un açıklamaları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 12:12
GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Spor Toto Süper Lig'in bitimine üç hafta kala ligde kalmayı garantileyen GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk, takım halinde kenetlenerek başarıya ulaştıklarını söyledi.

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GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Başarılı file bekçisi Kocuk, bu sezon yeni kurulan bir takım olarak iyi bir sezon geçirdiklerini belirtti.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Sezon başında çoğu kişide Giresunspor'un küme düşeceği düşüncesi olduğunu dile getiren Kocuk, "Belki Giresun halkı bile tutunabileceğimize inanmıyordu. Bakıldığında ilk 6 hafta galibiyetsiz geçti, belki bir gol attığımız 6 haftaydı ama Göztepe deplasmanından sonra toparlanan bir takım vardı" dedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Kocuk, takımın birbirine alışmasıyla galibiyetlerin gelmeye başladığını kaydederek, "Çok şükür ligin sonunda lige tutunmayı başarabildik, güzel bir hikaye yazıldı diye düşünüyorum. Sezon başından beri inişler, çıkışlar tabii ki üzüldük. Yeri geldi çok da sevindiğimiz zamanlar oldu ama sonu bence çok mutlu bitti." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Takım olarak kısıtlı bir kadroyla ligde mücadele ettiklerinin altını çizen Kocuk, şöyle devam etti:

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Son on haftada giden arkadaşlarımız oldu. Bakıldığında kenardan yapabileceğimiz hamleler de kalmamıştı ama gerçekten içeride çok güzel bir arkadaşlık, çok güzel bir aile olgusu vardı, bizi bence başarıya götüren de buydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Herkes birbirine sımsıkı sarıldı ve başarı böyle geldi. Çünkü oyuncular, personel, yöneticiler olsun herkes birbirine inandı ve günün sonunda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum. En önemli faktör birbirine inanmak ve aile olabilmekti. Biz de bunu gerçekten çok iyi başardık.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Kocuk, kendisinin iyi bir sezon geçirdiğini dile getirerek, "Sonuçta arkadaşlarım olmasa ben de böyle bir sezon geçiremezdim. Takım savunmasını iyi yapan takımlardan biriydik. Küme düşmemeye oynadık ama ligde en az gol yiyen beş takımdan biriyiz, bu da takım savunması sayesinde oldu" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

"GALATASARAY'A DÖNECEĞİM"

Geleceğiyle ilgili olarak Okan Kocuk, "Tabii kiralık oyuncuyum, geri döneceğim. Galatasaray'da da oynamak istiyorum, hedefim Galatasaray'da oynamak. Galatasaray'ın oyuncusuyum ama hayat, zaman ne getirir, bunu bilemeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

26 yaşındaki başarılı eldiven, kariyerine Bursaspor altyapısında başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Bir süre Bandırmaspor'da kiralık forma giyen Okan Kocuk, 2019'da Galatasaray'a transfer oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Sarı-kırmızılılar, başarılı file bekçisini sezon başında Giresunspor'a kiraladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Galatasaray formasıyla toplam 24 karşılaşmada görev alan Okan Kocuk, 5 maçta kalesini gole kapattı.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

Okan'ın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2023'te sona eriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Okan Kocuk'tan Galatasaray sorusuna yanıt!

26 yaşındaki eldivenin güncel piyasa değeri ise 925 bin euro...

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