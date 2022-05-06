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GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da yaşadığı sakatlığın ardından sözleşmesi geçici olarak feshedilen Senegalli golcü Mbaye Diagne, sahalara döndüğünün müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 14:16
GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray'a golcü oyuncu Mbaye Diagne'den iyi haber geldi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanan Diagne'nin en az 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Yabancı sınırı nedeniyle transferde zorluk yaşayan Galatasaray ise oyuncu için Trabzonspor'un Gervinho'ya uyguladığı modeli önermişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Bu modele göre oyuncunun sözleşmesi feshedilecek sezon sonunda ise yeniden anlaşma yapılacaktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Senegalli futbolcu da bu öneriyi kabul etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan Mbaye Diagne sahalara döndüğününü müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Yıldız futbolcu Florya'dan paylaştığı fotoğrafına şu yorumu yaptı:

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

5 ay çok hızlı geçti. Şimdi daha çok asabi ve arzuluyum. Allah'a şükürler olsun yeniden başladım.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Galatasaray formasıyla toplamda 62 karşılaşmada görev alan Diagne, 26 gol atarken 4 de asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Kariyerine İtalyan ekibi Bra'da başlayan 30 yaşındaki deneyimli forvet Juventus, Ajaccio, Lierse, Al Shabab, Westerlo, TJ Teda ve Kasımpaşa formaları giydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Golcü isim, 2019'un Ocak ayında Galatasaray'ın yolunu tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Sarı-kırmızılıların Club Brugge ve West Bromwich gibi takımlara kiraladığı Diagne, sezon başında Aslan'a geri döndü.

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