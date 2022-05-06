GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne taraftara müjdeyi verdi!

Süper Lig'de iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray'a golcü oyuncu Mbaye Diagne'den iyi haber geldi.
Süper Lig'de iyi bir sezon geçiremeyen Galatasaray'a golcü oyuncu Mbaye Diagne'den iyi haber geldi.
Ligin ilk yarısında Medipol Başakşehir'le oynanan maçta sakatlanan Diagne'nin en az 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
Yabancı sınırı nedeniyle transferde zorluk yaşayan Galatasaray ise oyuncu için Trabzonspor'un Gervinho'ya uyguladığı modeli önermişti.
Bu modele göre oyuncunun sözleşmesi feshedilecek sezon sonunda ise yeniden anlaşma yapılacaktı.
Senegalli futbolcu da bu öneriyi kabul etmişti.
Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından ayrı kalan Mbaye Diagne sahalara döndüğününü müjdesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verdi.
Yıldız futbolcu Florya'dan paylaştığı fotoğrafına şu yorumu yaptı:
5 ay çok hızlı geçti. Şimdi daha çok asabi ve arzuluyum. Allah'a şükürler olsun yeniden başladım.
Galatasaray formasıyla toplamda 62 karşılaşmada görev alan Diagne, 26 gol atarken 4 de asist yaptı.
Kariyerine İtalyan ekibi Bra'da başlayan 30 yaşındaki deneyimli forvet Juventus, Ajaccio, Lierse, Al Shabab, Westerlo, TJ Teda ve Kasımpaşa formaları giydi.
Golcü isim, 2019'un Ocak ayında Galatasaray'ın yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılıların Club Brugge ve West Bromwich gibi takımlara kiraladığı Diagne, sezon başında Aslan'a geri döndü.
Senegal Milli Takımı formasını da terleten Diagne, çıktığı 11 karşılaşmada skora katkı yapamadı.
1.91 boyundaki Senegalli yıldızın güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro.