GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

ENDER BİLGİN - AYIP ETTİN TORRENT
Domenec Torrent Sivas yenilgisinden sonra ağız dolusu açıklama yaparken, kantarın topuzunu kaçırdı.
ENDER BİLGİN - AYIP ETTİN TORRENT
Domenec Torrent Sivas yenilgisinden sonra ağız dolusu açıklama yaparken, kantarın topuzunu kaçırdı.
Halef, selef teknik direktörler arasında kimi zaman suçlamalara şahit olmuşuzdur ama büyük takım seviyesinde alışık olmadığımız eleştiriler işittik.
"Geldiğimizde kulüp tamamen içi boş haldeydi" demek ya da "Lazio'ya, Marsilya'ya karşı oynamak kolay" diye konuşmak doğrudan Terim'i hedef alan enkaz edebiyatı ve küçümseyişler içeriyor.
İspanyol teknik adam ligdeki durumu meşrulaştırmak isterken kulübü ve Terim'i gömdükçe, gömdü.
Büyük camialar bu söylemlere alışık değildir.
"Yirmi yıl önce durum farklıydı" diyerek eski çamlar bardak oldu misali konuşmak da cabası.
Torrent unutmasın Fatih Terim Galatasaray'ın eski teknik direktörü değil, kaderini değiştirmiş efsanesidir.
Maalesef bugün onun çevresinde Galatasaray camiasının ve değerlerinin ne demek olduğunu ona anlatabilecek insanlar yok.
Zaten kulübün bir aydır başıboş olduğunu söylemesi de bu durumu açıklıyor.
Mevcut başkanın aciz kaldığı bu kaotik seçim atmosferi kulübe çok büyük zarar veriyor.
Torrent'in isyanında belki de sadece "kulüp sahipsiz" vurgusu anlam taşıyor.
Galatasaray'ın belki de tarihinin en buhranlı dönemlerinden birini yaşadığına şüphe yok.
Haziran sonuna kadar bu görüntü devam edecekse bize de "Vah Galatasaray vah" demekten başka çare kalmıyor.