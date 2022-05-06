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GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de son olarak Sivasspor'a mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent'in açıklamaları gündem olmuştu. Fotomaç Gazetesi yazarı Ender Bilgin de İspanyol çalıştırıcının bu sözlerini değerlendirirken bir de uyarıda bulundu. İşte o yazı... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2022 Cuma 08:26
GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

ENDER BİLGİN - AYIP ETTİN TORRENT

Domenec Torrent Sivas yenilgisinden sonra ağız dolusu açıklama yaparken, kantarın topuzunu kaçırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

Halef, selef teknik direktörler arasında kimi zaman suçlamalara şahit olmuşuzdur ama büyük takım seviyesinde alışık olmadığımız eleştiriler işittik.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

"Geldiğimizde kulüp tamamen içi boş haldeydi" demek ya da "Lazio'ya, Marsilya'ya karşı oynamak kolay" diye konuşmak doğrudan Terim'i hedef alan enkaz edebiyatı ve küçümseyişler içeriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

İspanyol teknik adam ligdeki durumu meşrulaştırmak isterken kulübü ve Terim'i gömdükçe, gömdü.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

Büyük camialar bu söylemlere alışık değildir.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

"Yirmi yıl önce durum farklıydı" diyerek eski çamlar bardak oldu misali konuşmak da cabası.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

Torrent unutmasın Fatih Terim Galatasaray'ın eski teknik direktörü değil, kaderini değiştirmiş efsanesidir.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

Maalesef bugün onun çevresinde Galatasaray camiasının ve değerlerinin ne demek olduğunu ona anlatabilecek insanlar yok.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

Zaten kulübün bir aydır başıboş olduğunu söylemesi de bu durumu açıklıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

Mevcut başkanın aciz kaldığı bu kaotik seçim atmosferi kulübe çok büyük zarar veriyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

Torrent'in isyanında belki de sadece "kulüp sahipsiz" vurgusu anlam taşıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Ender Bilgin Torrent'e böyle seslendi! "Unutmasın Fatih Terim..."

Galatasaray'ın belki de tarihinin en buhranlı dönemlerinden birini yaşadığına şüphe yok.

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