Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Bir yandan başkanlık seçimi ile ilgilenen Galatasaray camiası, diğer yandan da Domenec Torrent ile yollarını ayırmanın eşiğine gelirken, yaprak dökümünün devam edeceği belirtiliyor.

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de Fatih Terim'in ayrılığının ardından Domenec Torrent ile yola devam etmiş ancak istikrarsız bir görüntü çizmişti.