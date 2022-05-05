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Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon Zamalek'ten 4 milyon dolar karşılığında bonservisini aldığı Mostafa Mohamed, gemileri yaktı. Aktarılan bilgilere göre Mostafa Mohamed için iki Fransız kulübü şimdiden devreye girdi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 13:45
Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Bir yandan başkanlık seçimi ile ilgilenen Galatasaray camiası, diğer yandan da Domenec Torrent ile yollarını ayırmanın eşiğine gelirken, yaprak dökümünün devam edeceği belirtiliyor.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de Fatih Terim'in ayrılığının ardından Domenec Torrent ile yola devam etmiş ancak istikrarsız bir görüntü çizmişti.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Ara transfer döneminde Bafetimbi Gomis'i kadrosuna katmasına karşın gol yollarında etkili olamayan Galatasaray'da, Torrent yönetiminde Mostafa Mohamed'in forma bulma şansı da bir hayli azalmıştı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Mohamed'in bonservisi konusunda Zamalek ile uyuşmazlık yaşanırken, Mısır temsilcisi 4 milyon dolarlık bonservisi erkenden istemişti.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Zamalek kulübü yetkilileri, Mostafa Mohamed'in parasının ödenmemesi halinde, sarı kırmızılıları FIFA'ya şikayet edeceğini ve Mohamed'in olası satışına da engel olacağı gelen haberler arasında yer almıştı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

GALATASARAY'A REST ÇEKTİ
Öte yandan Mostafa Mohamed ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı...

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Bilindiği üzere Galatasaray, son olarak Süper Lig'de Sivasspor'u ağırlamış ve maçdan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Mostafa Mohamed, maçın 76. dakikasında oyuna girmiş ancak skor üretememişti.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Maçın ardından Mısırlı yıldız, flaş bir karar alarak Galatasaray'dan ayrılmak istediğini bildirdi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Edinilen bilgilere göre Mostafa Mohamed, menajeriyle yaptığı görüşmede "Bana kulüp bul" dedi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

FRANSA'DAN TALİBİ ÇOK
Daha önce Galatasaray'dan Bordeaux'a transferi son anda gerçekleşmeye Mostafa Mohamed'in, bu kez ayrılmayı kafasına koyduğu kaydedildi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Öte yandan Mostafa Mohamed'e, Fransa'dan ilgi olduğu aktarıldı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Buna göre Montpellier ve Lens'in ciddi şekilde Mohamed ile ilgilendiği ve Galatasaray ile görüşmelere başlayacağı ifade edildi.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Mostafa Mohamed, bu sezon toplamda 38 maça çıkarken 7 gol 5 asist üretmiş ve 1518 dakika sahada kalmıştı.

Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku! Menajerine transfer talimatı verdi

Golcü futbolcu, Mısır milli takımı ile de toplamda 19 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.

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