Galatasaray'da flaş gelişme! 5 yıldız sezon sonu yolcu

Bu nedenle yıldız isimlerin kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Yaz transfer döneminde bu isimlerle ilgili flaş gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.

Öte yandan ekonomik açıdan da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da mevcut yönetim görevine devam etmesi halinde Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau gibi isimlerin satışına gelecek sezon için kaynak oluşturulması adına sıcak bakıyor.