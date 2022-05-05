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Galatasaray'da flaş gelişme! 5 yıldız sezon sonu yolcu

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray'da sezon sonu ayrılık depremi yaşanabilir. Sarı-kırmızılılardaki belirsizlik ortamından endişe duyan 5 yıldızın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. İşte o isimler ve detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 19:33
Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Galatasaray, Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Sportif açıdan başarısız bir sezona imza atan Cimbom, idari anlamda da çalkantılı günlerden geçiyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Sarı-kırmızılılarda son olarak başkanlık seçimi krizi yaşanmıştı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Galatasaray'da yaşanan bu seçim kaosu futbol takımını da vurdu...

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Başkan Burak Elmas'ın görevine son vermek için menajeriyle masaya oturduğu Domenec Torrent dünkü idmanda futbolcularına veda konuşması yaptı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

İspanyol teknik adam, futbolcularla yaptığı konuşmada, "Seneye burada olmayacağım" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Mohamed'in dışında kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Takvim'in haberine göre başta Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi isimlerin ayrılık için düğmeye bastığı öğrenildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau'nun kulüpteki belirsizlik ortamının kariyerlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Bu nedenle yıldız isimlerin kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Yaz transfer döneminde bu isimlerle ilgili flaş gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Sezon sonu 5 ayrılık birden

Öte yandan ekonomik açıdan da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da mevcut yönetim görevine devam etmesi halinde Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau gibi isimlerin satışına gelecek sezon için kaynak oluşturulması adına sıcak bakıyor.

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