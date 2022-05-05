Galatasaray'da flaş gelişme! 5 yıldız sezon sonu yolcu

Galatasaray, Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
Sportif açıdan başarısız bir sezona imza atan Cimbom, idari anlamda da çalkantılı günlerden geçiyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak başkanlık seçimi krizi yaşanmıştı.
Galatasaray, Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor.
Sportif açıdan başarısız bir sezona imza atan Cimbom, idari anlamda da çalkantılı günlerden geçiyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak başkanlık seçimi krizi yaşanmıştı.
Galatasaray'da yaşanan bu seçim kaosu futbol takımını da vurdu...
Mart ayının sonunda Burak Elmas'ın mali genel kurulda idari yönden ibra edilmemesi sonrası yaşanan süreçte kulüpte büyük bir belirsizlik ortamı oluşurken, son olarak 30 Nisan'daki kongreye mahkeme kararı ile tedbir konulmuştu.
Devamında yeni seçim tarihi 11 Haziran olarak açıklansa da kulüp içinde yaşanan kaos, takım üzerinde de dengeleri değiştirdi.
Başkan Burak Elmas'ın görevine son vermek için menajeriyle masaya oturduğu Domenec Torrent dünkü idmanda futbolcularına veda konuşması yaptı.
İspanyol teknik adam, futbolcularla yaptığı konuşmada, "Seneye burada olmayacağım" ifadesini kullandı.
Takımın golcüsü Mostafa Mohamed de kısa bir süre önce menajerinden kendisine kulüp bulmasını istemişti.
Mohamed'in dışında kulüpteki kaos ortamından rahatsız olan futbolcu sayısının bir hayli fazla olduğu öğrenildi.
Takvim'in haberine göre başta Marcao, Kerem Aktürkoğlu, Victor Nelsson ve Alexandru Cicaldau gibi isimlerin ayrılık için düğmeye bastığı öğrenildi.
Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau'nun kulüpteki belirsizlik ortamının kariyerlerini olumsuz etkileyeceğini düşünüyor.
Bu nedenle yıldız isimlerin kendilerine gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı belirtildi.
Yaz transfer döneminde bu isimlerle ilgili flaş gelişmelerin yaşanabileceği öne sürülüyor.
Öte yandan ekonomik açıdan da sıkıntılı günler geçiren Galatasaray'da mevcut yönetim görevine devam etmesi halinde Mohamed, Kerem, Marcao, Nelsson ve Cicaldau gibi isimlerin satışına gelecek sezon için kaynak oluşturulması adına sıcak bakıyor.