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Galatasaray'a Başakşehir maçı öncesi 3 müjde birden! Marcao Pena ve Omar...

Galatasaray'da son dakika haberi... 7 Mayıs Cumartesi günü Başakşehir'in konuğu olacak Galatasaray, çalışmalarına devam etti. Bununla beraber sarı kırmızılılarda Marcao, Inaki Pena ve Omar, takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2022 Perşembe 15:41
Galatasaray'a Başakşehir maçı öncesi 3 müjde birden! Marcao Pena ve Omar...

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında 7 Mayıs Cumartesi günü Medipol Başakşehir'in konuğu olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına 5 Mayıs Perşembe günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda top kapma ve pas çalışmaları gerçekleştiren oyuncular, devam eden bölümde bitiricilik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kalede taktiksel çalışmayla sona erdi.

MARCAO, PENA VE OMAR SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Sarı-kırmızılı ekipte; Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui tedavilerinin ardından saha çalışmalarına başladı. Galatasaray, 6 Mayıs Cuma saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

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