Haberler Galatasaray Seçimi durdurdu aday oldu!

Seçimi durdurdu aday oldu!

30 Nisan’daki kongreyi iptal ettiren Fırat Develioğlu adaylığını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
Seçimi durdurdu aday oldu!

Mahkemeye yaptığı başvuru ile 30 Nisan'daki seçime engel olan Fırat Develioğlu, 'şampiyonluk' vaadiyle adaylığını açıkladı. Develioğlu, "Ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Üçüncü, dördüncü adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm" diye konuştu. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday olduğunu da ifade eden Fırat Develioğlu, "Seçilirsem 2022-23 sezonunda çocuklarımız şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezecek" diye konuştu.

DİĞER
Thierry Henry'den Arsenal ve Mikel Arteta'ya sert sözler! Genç yıldıza sahip çıktı...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten çiftine Paris balayında büyük şok!
Azim, inanç, hırs ve zafer! İşte şampiyonluk öyküsünün 2. bölümü
Fırtına'nın kutlamasına dünya hayran kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Torrent'in transfer listesi ortaya çıktı!
Aslan'da flaş hamle! Torrent sonrası Hakan Balta...
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
SURVIVOR KİM ELENDİ? 3 Mayıs Survivor elendi? Survivor All Star 2022'de ödül oyununu kim kazandı?
Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! 00:39
Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! Alex'ten Fenerbahçe paylaşımı! 00:39
İlk finalist Liverpool! İlk finalist Liverpool! 00:13
TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt! TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt! 00:12
Fırat Develioğlu'dan canlı yayında flaş sözler! Fırat Develioğlu'dan canlı yayında flaş sözler! 00:12
F.Bahçe'de Arda gelişmesi! Beşiktaş maçında... F.Bahçe'de Arda gelişmesi! Beşiktaş maçında... 00:12
Daha Eski
Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı? Burak Elmas'tan flaş karar! Aday olacak mı? 00:12
Osayi'den G.Saray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım" Osayi'den G.Saray itirafı! "Daha önce böyle bir şey yaşamadım" 00:12
Kanarya'dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi... Kanarya'dan sol bek bombası! Şampiyonlar Ligi... 00:11
Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri Denswil'den şampiyonluk ve transfer sözleri 00:11
G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... G.Saray'a sürpriz başkan adayı! 30 Nisan'daki seçimi engellemişti... 00:11
Trabzonspor'un başarısında altyapı farkı! Trabzonspor'un başarısında altyapı farkı! 00:11