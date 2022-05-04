Seçimi durdurdu aday oldu!

Mahkemeye yaptığı başvuru ile 30 Nisan'daki seçime engel olan Fırat Develioğlu, 'şampiyonluk' vaadiyle adaylığını açıkladı. Develioğlu, "Ben kongre iptal talebimi hukuki temellere göre yaptım. Üçüncü, dördüncü adayların da çıkabilmesi için uygun bir ortamın oluşması gerektiği kanaatine vardım. Diğer taraftan mevcut iki adayla felakete doğru sürüklendiğimizi gördüm" diye konuştu. 11 Haziran'da yapılacak seçimde aday olduğunu da ifade eden Fırat Develioğlu, "Seçilirsem 2022-23 sezonunda çocuklarımız şampiyonluk şarkıları söyleyerek gezecek" diye konuştu.