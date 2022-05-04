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Galatasaray'da Başakşehir maçı mesaisi

Son dakika Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Başakşehir'in konuğu olacak Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına başladı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:17
Galatasaray'da Başakşehir maçı mesaisi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 4 Mayıs Çarşamba akşamı yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma ve koordinasyon ile başladı. Ardından top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman geniş alanda topa sahip olma ve bitiricilik çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Marcao, Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, tedavilerinin ardından takımdan ayrı salonda özel bir çalışma gerçekleştirdi.
Galatasaray, Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını 5 Mayıs Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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