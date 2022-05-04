GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torrent'in transfer listesi ortaya çıktı!

Domenec Torrent, Sivasspor maçının ardından transferde ağır kaldıklarını, yönetime önerdiği bazı isimlerin büyük ihtimalle başka takımlara imza atacağını söylemişti.

Torrent'in yönetime ismini verdiği futbolcular ortaya çıktı.

Takvim'deki habere göre; tecrübeli hocanın istediği ilk futbolcu Yangel Herrera'ydı. Bonservisi Torrent'in eski kulübü Manchester City'de olan Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon Espanyol'da kiralık olarak forma giyiyor. İspanyol hocanın ayrıca CSKA'da oynayan Jesus Medina'yı da istediği öğrenildi. Paraguaylı kanat oyuncusu da Torrent'in eski öğrencisi.



Yangel Yerrera



Jesus Medina