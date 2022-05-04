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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torrent'in transfer listesi ortaya çıktı!

Galatasaray transfer haberi: Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Domenec Torrent'in transfer ettirmek istediği oyuncular ortaya çıktı. İspanyol teknik adamın yönetime Yangel Herrera ve Jesus Medina isimlerini verdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Torrent'in transfer listesi ortaya çıktı!

Domenec Torrent, Sivasspor maçının ardından transferde ağır kaldıklarını, yönetime önerdiği bazı isimlerin büyük ihtimalle başka takımlara imza atacağını söylemişti.

Torrent'in yönetime ismini verdiği futbolcular ortaya çıktı.

Takvim'deki habere göre; tecrübeli hocanın istediği ilk futbolcu Yangel Herrera'ydı. Bonservisi Torrent'in eski kulübü Manchester City'de olan Kolombiyalı orta alan oyuncusu bu sezon Espanyol'da kiralık olarak forma giyiyor. İspanyol hocanın ayrıca CSKA'da oynayan Jesus Medina'yı da istediği öğrenildi. Paraguaylı kanat oyuncusu da Torrent'in eski öğrencisi.


Yangel Yerrera


Jesus Medina

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