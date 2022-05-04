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GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'a İspanyol kancası! İşte teklifin detayları

Spor haberi... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Galatasaray'ın bazı isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak Victor Nelsson'a ise La Liga temsilcisi Sevilla talip olurken, Cimbom'a sözlü teklif yapıldı. İşte teklifin detayları... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'a İspanyol kancası! İşte teklifin detayları

Galatasaray Süper Lig'de kötü bir dönem geçirse de oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'a İspanyol kancası! İşte teklifin detayları

Marcao, Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Morutan gibi oyunculara daha önce gelen tekliflere son olarak Victor Nelsson da eklendi. 23 yaşındaki 1.85'lik stoper için transfer talebinin geldiği ülke ise İspanya...

GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'a İspanyol kancası! İşte teklifin detayları

Sevilla'nın Danimarkalı savunmacı için sarı kırmızılı kulübe 15 milyon euro + bir sonraki satıştan pay ve bonus şeklinde bir sözlü teklif yaptığı öğrenildi. Hatta önümüzdeki günlerde bu önerinin resmileşeceği kaydedildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'a İspanyol kancası! İşte teklifin detayları

Nelsson için başka Avrupa takımlarından da nabız yoklamalarının olduğu da gelen haberler arasında. Öte yandan oyuncunun Galatasaray'daki performansı piyasa değerlerine de yansıyor. Nelsson 14.1 milyon euro'luk değeri ile dikkat çekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'a İspanyol kancası! İşte teklifin detayları

Tecrübeli krampon Galatasaray'da bu sezon Avrupa maçları dahil toplam 41 karşılaşmada forma giydi ve tamamına ilk 11'de başladı; 1 gollük katkı sağlamayı başardı. Victor Nelsson'un Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

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