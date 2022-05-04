GALATASARAY HABERLERİ: Victor Nelsson'a İspanyol kancası! İşte teklifin detayları

Galatasaray Süper Lig'de kötü bir dönem geçirse de oyuncularına teklifler gelmeye devam ediyor.
Marcao, Mostafa Mohamed, Kerem Aktürkoğlu ve Morutan gibi oyunculara daha önce gelen tekliflere son olarak Victor Nelsson da eklendi. 23 yaşındaki 1.85'lik stoper için transfer talebinin geldiği ülke ise İspanya...
Sevilla'nın Danimarkalı savunmacı için sarı kırmızılı kulübe 15 milyon euro + bir sonraki satıştan pay ve bonus şeklinde bir sözlü teklif yaptığı öğrenildi. Hatta önümüzdeki günlerde bu önerinin resmileşeceği kaydedildi.