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GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'da gelecek sezon için transfer arayışları devam ederken yönetim bir yandan da yerli oyuncu sayısını artırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda alt liglerde yer alan genç ve potansiyelli oyuncuları radarına alan sarı-kırmızılı ekip, Eskişehirspor'un genç forveti Onur Arı'yı gündemine aldı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2022 Çarşamba 11:39
GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Eskişehirspor'un golcü futbolcularından Onur Arı, gösterdiği performansla dikkatleri de üzerine çeken isimlerin başında geliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Gol krallığında iddiasını devam ettiren 21 yaşındaki genç futbolcu, görev aldığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırarak önemli bir istatistik oraya koydu.Bu performansıyla takımına önemli katkı sağlayan Onur Arı, üst liglerin de ilgisini çekmeye başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

İddialara göre yerli forvet sorunu yaşayan Galatasaray, Onur Arı için kulübün kapısını çalarak teklif yapmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Başarılı oyuncu daha önce de birçok kulübün transfer listesinde yer almış ve ilgilenilen isimler arasında sayılmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Gelecek sezon yabancı sınırına takılmak istemeyen Galatasaray, yerli oyuncu sayısını artırarak bir yandan da gelir elde etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Takıma hücum anlamında alternatif kazandırmak isteyen Cimbom da oyuncunun hem yerli hem de potansiyelli olması sebebiyle bu transfere olan ilgisini artırdı.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Bu anlamda Kerem Aktürkoğlu formülünü izlemek isteyen sarı-kırmızılı ekip, alt liglerden alarak parlattığı yıldızlarla yoluna devam etmeyi hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Birçok takımın ilgilendiği Onur Arı ile ilgili kulübün başkan Erkan Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada herhangi bir resmi teklifin olmadığını dile getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

ONUR ARI KİMDİR?

4 Mart 2001 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Onur Arı, profesyonel futbol kariyerine de Eskişehirspor'un altyapısında başladı. 21 yaşındaki futbolcu burada gösterdiği performansla A takıma kadar yükselme başarısı gösterdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Eskişehirspor'da bu sezon 31 mücadelede görev alan Onur Arı, 13 gol atarak takımının ön plana çıkan oyuncuları arasında yer aldı. 1.95 boyundaki genç santraforun güncel piyasa değeri ise 150 bin euro.

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