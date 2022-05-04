GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Başarılı oyuncu daha önce de birçok kulübün transfer listesinde yer almış ve ilgilenilen isimler arasında sayılmıştı.

Takıma hücum anlamında alternatif kazandırmak isteyen Cimbom da oyuncunun hem yerli hem de potansiyelli olması sebebiyle bu transfere olan ilgisini artırdı.