GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom Eskişehirspor'dan Onur Arı'yı radarına aldı!

Eskişehirspor'un golcü futbolcularından Onur Arı, gösterdiği performansla dikkatleri de üzerine çeken isimlerin başında geliyor.
Gol krallığında iddiasını devam ettiren 21 yaşındaki genç futbolcu, görev aldığı 30 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırarak önemli bir istatistik oraya koydu.Bu performansıyla takımına önemli katkı sağlayan Onur Arı, üst liglerin de ilgisini çekmeye başladı.
İddialara göre yerli forvet sorunu yaşayan Galatasaray, Onur Arı için kulübün kapısını çalarak teklif yapmaya hazırlanıyor.