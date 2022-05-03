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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - G.Saray'a dev gelir! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Spor haberi... Süper Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında bir performans sergileyen Galatasaray'da kaos sürüyor. Sarı-Kırmızılılarda seçime de kısa bir süre kala Başkan Burak Elmas'ın son halmesi ortaya çıktı. İddiaya göre Cimbom'un başarılı isimleri Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'dan dev bir gelirin sağlanacağı ifade edildi. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - G.Saray'a dev gelir! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

Tarihi bir kaosun ortasında olan Galatasaray gözünü haziran ayına çevirmiş durumda... Sarı-Kırmızılı camia, Başkan Burak Elmas'ın seçimin yeni tarihi olarak 11 Haziran'ı düşündüklerini açıklamasının ardından geri sayıma geçerken, kulisler de şok bir iddia ile çalkalanıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - G.Saray'a dev gelir! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

ÖNEMLİ NAKIT GIRIŞI SAĞLANACAK

İddialara göre Elmas başkanlık koltuğundan kalkmadan önce gündeme bomba gibi düşecek bir hamle yapacak. Burak Elmas'ın kişisel danışmanlığını yapan dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'un Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson'un satışı konusunda 3 kulüple kesin olarak anlaşmaya vardığı öne sürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - G.Saray'a dev gelir! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

İddialara göre Başkan Burak Elmas seçim öncesi, takımın 3 yıldızının satışı gerçekleştirecek ve kulübe çok önemli bir nakit girişi sağlayacak. Takvim'in haberine göre; Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Victor Nelsson için 3 kulüple yapılan toplam anlaşmanın 40-45 milyon Euro civarında olduğu da belirtiliyor. Alınan bilgilere göre Başkan Burak Elmas bu flaş hamleyi yaparak hem kulübü ekonomik olarak rahatlatmayı hem de üzerinde yoğunlaşan tepkileri ortadan kaldırmayı hedefliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - G.Saray'a dev gelir! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

YÖNETİME 200 MILYON LIRA LAZIM!

Şu anda 3 yıldız için yapılan anlaşmaların Başkan Burak Elmas'ın masasında beklediği ve transferlerin sadece resmi imzaya kaldığı iddia ediliyor. Bilindiği gibi Galatasaray kulübünün yaşadığı çok büyük ekonomik sıkıntı nedeniyle haziran ayında göreve gelecek olan yeni yönetimin kısa vadede en az 200 milyon lira acil ödeme yapması gerekiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - G.Saray'a dev gelir! Kerem Aktürkoğlu, Marcao ve Nelsson...

KEREM 20.3 MİLYON EURO!

Avrupa futbolunun önde gelen araştırma şirketlerinden CIES, Süper Lig'le ilgili önemli bir çalışma yaptı. CIES, Süper Lig'de olası transfer değeri en yüksek 10 futbolcuyu açıkladı. CIES'in araştırmasına göre ilk üç sırayı Galatasaraylı futbolcular paylaşıyor. Zirvede Sarı-Kırmızılılar'ın ele avuca sığmayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu yer alıyor. Yapılan çalışmaya göre genç futbolcunun tahmini transfer değeri 20.3 milyon Euro. İkinci sıradaki Victor Nelsson'un fiyatı 14.3 milyon Euro, üçüncü Cicaldau'nun değeri ise 13.8 milyon Euro olarak belirlendi.

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