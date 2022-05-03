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GALATASARAY HABERİ - Torrent'in açıklamaları Burak Elmas'ı kızdırdı! Her an gidebilir

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'a 3-2'lik skorla boyun eğdi. Sarı-kırmızılı takımda alınan Sivasspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Teknik direktör Domenec Torrent'in açıklamalarından ve performansından memnun olmayan sarı-kırmızılı yönetim, flaş bir karara imza atabilir. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 06:50
GALATASARAY HABERİ - Torrent'in açıklamaları Burak Elmas'ı kızdırdı! Her an gidebilir

Sivas maçı sonrasında Domenec Torrent'in sözleri başkan Burak Elmas ve yönetimini kızdırdı...

GALATASARAY HABERİ - Torrent'in açıklamaları Burak Elmas'ı kızdırdı! Her an gidebilir

Katalan çalıştırıcının, "Geldiğimizde kulüp boştu. Yangından mal kaçırır gibi. G.Saray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kulüp durdu! Bu tarz çalışmaya alışkın değiliz" sözleri ile sert eleştirilerde bulunan Katalan çalıştırıcının sözleri sonrasında Başkan Elmas harekete geçti.

GALATASARAY HABERİ - Torrent'in açıklamaları Burak Elmas'ı kızdırdı! Her an gidebilir

Sabah'ın haberine göre; 59 yaşındaki teknik adam ile yolları ayırmak isteyen Elmas, bir görüşme yapacak ve tazminatsız ayrılığın yollarını arayacak.

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