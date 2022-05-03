GALATASARAY HABERİ - Torrent'in açıklamaları Burak Elmas'ı kızdırdı! Her an gidebilir

Katalan çalıştırıcının, "Geldiğimizde kulüp boştu. Yangından mal kaçırır gibi. G.Saray 'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız. Kulüp durdu! Bu tarz çalışmaya alışkın değiliz" sözleri ile sert eleştirilerde bulunan Katalan çalıştırıcının sözleri sonrasında Başkan Elmas harekete geçti.

Sabah'ın haberine göre; 59 yaşındaki teknik adam ile yolları ayırmak isteyen Elmas, bir görüşme yapacak ve tazminatsız ayrılığın yollarını arayacak.