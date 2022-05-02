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Torrent’ten 3 değişiklik

Domenec Torrent, 1-0 kazanılan Altay maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Torrent’ten 3 değişiklik

Domenec Torrent, 1-0 kazanılan Altay maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Geçen hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marcao ile antrenmanda sakatlık geçiren Omar Elabdellaoui kadroda yer almazken; Berkan Kutlu ise yedeğe çekilen isim oldu. Torrent, bu futbolcuların yerlerine 11'de Semih Kaya, Sacha Boey ve Taylan Antalyalı'ya görev verdi.

GERİLİM YÜKSEKTİ

Ligde herhangi bir iddiaları olmamasına karşın Galatasaray ve Sivasspor arasında kıyasıya bir rekabet yaşandı. Bu nedenle zaman zaman ortam gerildi. 29. Dakikada Boey ve Fajr yaşadıkları pozisyonun ardından tartıştı ve saha karıştı. Hakem iki oyuncuya da kart çıkardı. 32. dakikada ise Ahmet ile Aanholt arasında kısa süreli bir tartışma çıktı.

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