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Sorumluluğu ben alıyorum

Sivasspor ağlarına biri penaltıdan iki gol bırakan Gomis maç sonu üzgündü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Sorumluluğu ben alıyorum
Sivasspor ağlarına biri penaltıdan iki gol bırakan Gomis maç sonu üzgündü. Fransız futbolcu taraftarlardan özür dilerken, "İki gol attım ama işe yaramadı. Galatasaray hak ettiği konumdan uzak konumda. Kendi adıma ve takım arkadaşlarım adına özür diliyorum. Sivasspor kalemize 3 orta yaptı. 3'ü de gol oldu. Son gol de şans. Sorumluluğu üzerime alıyorum. Galatasaray'da bir sembolüm ama bir önceki gelişimle, bu gelişim arasında fark var. Adapte olmam gerekti. Suudi Arabistan ile Türkiye ligi farklı. 7. golümü attım ama daha iyi olmam lazım. Seneye çok daha iyi bir Gomis görecekler" değerlendirmesinde bulundu.
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