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Kulübün içini bomboş bulduk

“20 sene öncesini unutun gitsin. Kulübe geldiğimizde içini bomboş bulduk. Ne transfer yapabiliyoruz ne kiralık oyuncularla ilgili bir şey yapabiliyoruz”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Kulübün içini bomboş bulduk

Teknik Direktör Torrent, maç sonu önceki çalıştırıcı Fatih Terim'e yüklendi. İspanyol hoca, ''Tamamen düzensiz ve gerçekten maalesef diyebileceğimiz bir maç oldu. Düzensiz şekilde oynadık. İstediğimiz gibi kanatlara açılmadık. Daha çok kalbimizle oynadık. Kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve kabul etmem gerekiyor. Altay maçından sonra da söylemiştim. İlk yarıda 5 tane pozisyon bulmuştuk ve hepsi gol olabilirdi. Bugün de böyle oldu" dedi.

KULÜP DURDU

Başkanlık seçiminin belirsizliğinin sürmesine isyan eden Torrent, "Yangından mal kaçırıyor gibi bir ortamda pat diye 3 tane maçımız oldu. Böyle bulduk bu ortamı. Kulübü bomboş bulduk. İlk başta 1 ay elimizden geleni yaptık. 20 yıl sene öncesini unutun gitsin. Karşılaştığımız ortamda 'dur' demek gerekiyordu. 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durmuş durumda. Transfer ve kiralık oyuncularla ilgili bir şey yapamıyoruz" diye konuştu.

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