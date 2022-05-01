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Olağanüstü toplandılar

Seçimin iptal edilmesiyle birlikte Divan Üyeleri dün bir araya geldi. Yapılan oylamada yönetimin seçime gitmesi konusunda tavsiye kararı alındı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 06:50
Olağanüstü toplandılar

Galatasaray'da dün mahkemenin aldığı tedbir kararı nedeniyle seçim yapılamazken Divan Kurulu olağanüstü bir şekilde toplandı. Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen ve Burak Elmas yönetiminin yer almadığı toplantıda üyelerden Hayri Kozak, Divan Kurulu'nun seçim tavsiyesi alması konusunda öneride bulundu. Bunun üzerine Divan Başkanı Aykutalp Derkan, toplantıda tavsiye kararı alabilmek için yeterli çoğunluğun bulunmadığını söyledi.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, "Alacağımız tavsiye kararının hiçbir bağlayıcılığı yok ama şeklen bir oylama yapıp, buradan güçlü bir şekilde bu tavsiyenin çıkıp çıkmadığını görmek istiyorum" şeklinde konuştu. Sonrasında yönetim kuruluna 21-28 Mayıs tarihlerinde seçimli genel kurul düzenlemesi için tavsiyesi verilmesi amacıyla oylamaya yapıldı. Yaklaşık 300 üyesinin katıldığı oylamada, oy birliği ile kulübün seçimli genel kurula gitmesi tavsiyesi kararı alındı.

KATILMASINI BEKLERDiM

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, toplantıda yaptığı konuşmada seçimin yapılması için camianın profesyonelleri ile hukukçularının büyük bir mücadele verdiğini söyledi. Derkan, "Çok değerli iki başkan adayımız var. Seçim iptal edilmiş olsa da bu insanların ve kulüp çalışanlarının hakkını teslim etmek durumdayız. Yönetimimizin de toplantıya katılmama konusunda belli gerekçeleri vardır. Ben onların bu toplantıya katılıp, Galatasaray camiasını rahatlatmalarını beklerdim" değerlendirmesinde bulundu.

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