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Gomis Galatasaray Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların golcüsü Gomis, 3-2 kaybedilen karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 22:46
Gomis Galatasaray Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Galatasaray'ın yıldızı Bafetimbi Gomis, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE GOMIS'İN AÇIKLAMALARI:

Galatasaray hak ettiği konumdan uzak konumda. Bundan dolayı da üzgünüm. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Hem kendi adıma, hem takım arkadaşlarım adına. İki gol attım ama Galatasaray'ı hak ettiği yere taşımadı bu goller. Sivas 3 orta yaptı. 3'ü gol oldu. Son gol de şans.

Sorumluluğu üzerime alıyorum. Galatasaray'da bir sembolüm ama bir önceki gelişimle, bu gelişim arasında fark var. Adapte olmam gerekti. Suudi Arabistan ile Türkiye ligi farklı. 7. golümü attım ama daha iyi olmam lazım. Seneye çok daha iyi Gomis görecekler. Gelecek sezon, çok daha iyi bir şekilde geri döneceğiz.

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