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GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI İZLE 📺 | Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 35. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray ile Sivasspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kritik müsabakda Kadir Sağlam düdük çalacak. Galatasaray'da Inaki Pena, Marcao ve Omar Elabdellaoui maçta süre alamayacak. Zorlu karşılaşma öncesi Beşiktaş'ın 11'i belli oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 19:09
GALATASARAY SİVASSPOR MAÇI İZLE 📺 | Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

👉 Galatasaray - Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Galatasaray, 35. hafta maçında Sivasspor'u konuk edecek. Maç ile ilgili detaylar merak edliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Sivasspor maçı 1 Mayıs Pazar günü saat 20:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

📌 GALATASARAY - SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Semih, Van Aanholt, Taylan, Pulgar, Emre, Kerem, Babel, Gomis

SİVASSPOR: Henüz açıklanmadı.

👉 32. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, oynayacakları maçla birlikte ligde 32. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 31 müsabakada sarı-kırmızılılar, 19 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, kırmızı-beyazlılar da 6 defa rakibini mağlup etti. 6 mücadele ise berabere sona erdi. Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 40 golle karşılık verdi.
Ligin ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor 1-0 kazanmıştı.

👉 EVİNDEKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, evinde sonra olarak Trabzonspor'a kaybetti, Kayserispor ile de berabere kaldı. Aslan, bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve son olarak Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

3 İSİM FORMA GİYEMEYECEK

Galatasaray'da sarı kart cezalısı Marcao ile sakatlıkları bulunan kaleci Inaki Pena ve Omar Elabdellaoui, maçta forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Fernando Muslera, Patrick van Aaholt, Ryan Babel ve Emre Kılınç da yarın kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Medipol Başakşehir maçında görev alamayacak.

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