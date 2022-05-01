Galatasaray - Sivasspor: 2-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla son buldu.

Günün önemli maçında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Sivasspor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri Yatabare, Ulvestad ve Ahmet Oğuz kaydetti.

Galatasaray'ın golleri ise biri penaltıdan olmak üzere Bafetimbi Gomis'ten geldi.

Bu sonuçla Sivasspor puanını 48'e çıkardı, Galatasaray ise 47 puanda kaldı.

EMRE KILINÇ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-Kırmızılı ekipte mücadelenin 17. dakikasında sarı kart gören Emre Kılınç, cezalı duruma düştü.

27 yaşındaki futbolcu, Uğur Çiftçi'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Emre Kılınç gördüğü kart ile cezalı duruma düştü. Emre, Başakşehir maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.

TORRENT'TEN 3 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetti. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Mustafa Sönmez üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, ligin 34'üncü haftasında oynanan ve 1-0 kazanılan Altay maçının ilk 11'ine göre kadroda 3 değişiklik yaptı. Geçen hafta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Marcao ile antrenmanda sakatlık geçiren Omar Elabdellaoui kadroda yer almazken; Berkan Kutlu ise yedeğe çekilen isim oldu. Torrent, bu futbolcuların yerlerine 11'de Semih Kaya, Boey ve Taylan Antalyalı'ya görev verdi. Sarı-kırmızılılar, şu 11 ile karşılaşmaya çıktı: Muslera - Boey, Semih Kaya, Nelsson, van Aanholt, Taylan Antalyalı, Pulgar, Babel, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu ve Gomis.

PENA VE FEGHOULI KADRODA YER ALMADI

Galatasaray'da tedavisine devam edilen Inaki Pena ve sakatlığını atlatmasına rağmen hazır olmayan Sofiane Feghouli de maçın kadrosunda yer almayan isimler oldu.

SİVASSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 35'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Muammer Yıldırım, Goutas, Camara, Ziya Erdal'ın yerine kadroda; Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye ve Uğur Çiftçi'ye yer verdi.



