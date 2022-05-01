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GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu! Sivasspor maçında...

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk edecek. Bu maç öncesi sarı-kırmızılı takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu da belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 09:24
GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu! Sivasspor maçında...

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük silahı Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 48 maçta 12 gol, 10 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu! Sivasspor maçında...

Milli futbolcu, 2 Nisan'da iç sahada oynanan Karagümrük maçında sakatlanmış ve 35. dakikada çıkmıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu! Sivasspor maçında...

Kerem, o maçtan sonra Fenerbahçe, Malatyaspor ve Altay maçlarında sakat sakat oynadığını söylemişti.

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