GALATASARAY HABERLERİ - Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu! Sivasspor maçında...

Galatasaray'ın bu sezonki en büyük silahı Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 48 maçta 12 gol, 10 asist yaptı.
Galatasaray'ın bu sezonki en büyük silahı Kerem Aktürkoğlu, çıktığı 48 maçta 12 gol, 10 asist yaptı.
Milli futbolcu, 2 Nisan'da iç sahada oynanan Karagümrük maçında sakatlanmış ve 35. dakikada çıkmıştı.
Kerem, o maçtan sonra Fenerbahçe, Malatyaspor ve Altay maçlarında sakat sakat oynadığını söylemişti.
Kerem'in tamamen iyileştiği ve Sivasspor karşısında yüzde 100 hazır olduğu öğrenildi.
24 yaşındaki oyuncu, 1-0 kazanılan Altay maçında fileleri sarsmıştı.