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Domenec Torrent Galatasaray Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. NEF Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Sivasspor'un 3-2 üstünlüğü ile tamamlandı. Sarı-kırmızılı takım teknik direktörü Domenec Torrent de karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 22:54 Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2022 Pazar 23:07
Domenec Torrent Galatasaray Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE TORRENT'İN AÇIKLAMALARI:

Düzensiz ve maalesef diyebileceğimiz bir maç oldu. 3 tane top içeri girdi, Muslera durduramadı. Bütün oyunculara hafta boyunca orta açtıklarını, kornerler ve serbest vuruşlardan ikinci topları söyledik. Üçüncü golü söylemeyeceğim, şansaydı.

Sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve ben de bunu kabul etmek zorundayım.

Altay maçında da ilk yarı söyledim, ilk yarı 5 tane yakaladık ama atamadık. Yine aynı oldu. Sivasspor 1.5 kere geldi, 3 tane attı. Bir gün isterseniz size açıklarım. Hem içeride ve hem dışarıda kulübü nasıl bulduk. Belki o zaman anlarsınız.

Tamamen boş haldeydi. Analist yok. Sanki yangından mal kaçırıyormuş gibi ortamdayken, 3 tane maçımız vardı. Bu şekilde bulduk biz burayı.

Oyuncular, kulübün en büyük değerleri. Kulübü boş bulduk ve onlarla 1.5 ay elimizden geleni yaptık. Galatasaray'ın 20 yıl öncesini unutun, gerçeği yaşamalıyız.

Kötü durum. 'dur' demek gerekiyordu, bunu başardık. Son 1 aydır çalışmak çok zor. Kulüp durdu! Ne transfer var, ne kiralık oyuncu durumu. Her şey durdu.

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