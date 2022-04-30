Kaosa itildik!

Galatasaray'da seçimin bir kez daha iptal olmasının ardından başkan Burak Elmas kameraların karşısına geçti. Elmas "Davanın sonucunu sabah öğrendik. Karalama kampanyaları var. Bu kararı ben aldırmadım. Adaylara da bunu anlattım. Kasıtlı şekilde bizi de bu durumun içine çekmeye çalışıyorlar. Tedbir kararının kaldırılması için başvurusu yaptık. Ancak o da reddedildi. Galatasaray ciddi bir kaosun içerisine itildi. Bu kaosu yaratanlarla bütün camiamız mücadele etmeli. Taraftarlarımız da spekülasyonlarla yanlış yönlendirildi" dedi.

İSTESEK SEÇİME GİRERDİK

"Biz bu seçime girmek isteseydik, önümüze iki kere bununla ilgili imkan doğmuştu. Birincisi, idari ibrasızlıkla ilgili. Listeler verilmeden önce tedbir alıp seçime katılabilirdik. İkincisi, tedbir kararı kalkınca seçime girme olanağı. Biz bunları tercih etmeyip, bu sürecin devam etmesini istedik. Galatasaray'ın normal gidişatına girmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Seçim için imza konusunu ben de destekliyorum. Ben ve önetim kurulu arkadaşlarımız da yarın (bugün) imza vereceğiz"

SEÇİM KARARI HAFTAYA

Toplantıda başkan Burak Elmas'a seçim tarihi de soruldu. Elmas "Seçimle ilgili olarak. Galatasaray'ı kitlemeyecek şekilde bir tarih açıklamak üzere önümüzdeki hafta gerekli açıklamaları yapma kararı verdik." cevabını verdi.

İSTİFA ETSEK KULÜP BAŞSIZ KALIRDI

"Taraftar istifa idiyor. İstifa etse seçim devam eder diyorlar. Halbuki istifa ile yapılacak her türlü seçim 1 ayda yapılabiliyor. İstifa olsa kulüp başsız kalır"

ŞERH DÜŞEN BENİM

"O gün genel kurulda bütçenin onaylanmaması ciddi anlamda kilitledi. Bütçesiz Galatasaray'ın kitleneceğini öngördüğümüz için 30 Nisan'da seçim kararı aldık. Genel kurul tutanağı henüz elime ulaşmadığı için 28.1'den karar almamız gerekiyordu. Altına da şerhi ben düştüm"

SÜKUNETİMİZ YANLIŞ ANLAŞILDI

"Resmi sitemizden gelişmelerle ilgili açıklamalar yapmaya özen gösterdik. İbra toplantısında olan konular hakkında hiç konuşmadım. Seçim süreciyle ilgili ve seçimi ilan ettikten sonra olan gelişmelerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum.Algılar yaratılmaya çalışılıyor. Bizim sükunetimiz yanlış anlaşıldı"

DEVELİOĞLU KABUL ETMEDİ

"Galatasaray ile ilgili mahkemeye giden ilk üye o değil. 98-2000 yıllarında da üyemiz başvurmuştu. Bu üyemizin niye başvurduğunu kendisine sormak lazım. Evet sayın divan başkanımızla birlikte kendisini aradık bu süreçte. Kendisine davasını geri çekmesini rica ettik. Kendisi bu davaya devam etti"

FARUK SÜREN: YENİ TARİH BELİRLENMELİ

Cimbom'un eski başkanlarından Faruk Süren gelişmeleri A Spor'a değerlendirdi. Efsane isim "Mahkemenin verdiği karara yapabileceğimiz bir şey yok. Yönetim reaksiyon göstermelidir. Yeni tarih koyabilir. Mümkün olan en kısa sürede seçim gerçekleştirilmelidir. Başkan ile henüz görüşmedim. Sağduyu ile gereken kararı verecektir. Mahkemeye başvuran kişiyi tanıyorum. Neden başvurdu bilemiyorum" dedi.

ALBAYRAK: SEÇİM MUTLAKA YAPILMALI

Yaşanan gelişmelerin ardından Abdurrahim Albayrak da bir paylaşım yaptı. Albayrak, Twitter'dan "Galatasaray'da seçim yarın (bugün) yapılmalıdır. Ben şahsen seçimin yapılacağına bütün kalbimle inanıyorum" dedi.

GÜNAY: BUNLAR G.SARAY'A YAKIŞMAZ

Aslan'da bir önceki yönetimin eski başkan yardımcısı olan Yusuf Günay son gelişmeleri değerlendirdi. Günay "Şok bir haberle güne başladık. Kararı hayret verici olarak görüyorum. İstinaf Mahkemesi'nin kararını hem esas hem usül yönünden hukuka aykırı olduğunu düşünüyorum. Fırat Develioğlu isimli yurt dışında yaşayan üyenin bu davayı açmasındaki hukuki yarar nedir. G.Saray'a yakışmaz" diye konuştu.

DİVAN 'OLAĞANÜSTÜ' ŞEKİLDE TOPLANIYOR

Galatasaray'da bugün yapılacak olan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı'na İstinaf Mahkemesi tarafından tedbir konuldu. Bu karar sonrası sarı-kırmızılılarda seçim iptal oldu. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan imzasıyla şu metin yayınlandı: "Seçim Genel Kurulu sürecinde gelişen hukuki durumun değerlendirilmesi gündemiyle Divan Kurulumuzun Olağanüstü Toplantısı, 30 Nisan 2022 Cumartesi günü 11.00'de yapılacaktır"