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Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı? Barcelona kararını verdi

Son dakika spor haberi: Galatasaray'daki geleceği merak edilen İnaki Pena ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde transferde adı İspanyol ekibi Celta Vigo ile anılan genç file bekçisinin son durumu belli oldu. 23 yaşındaki eldivenin bonservisini elinde bulunduran Barcelona, transfer konusunda kararını verdi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 17:35
Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı? Barcelona kararını verdi

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve gösterdiği performansla beğeni toplayan kaleci Inaki Pena'nın geleceği merak konusu olmuştu. Genç file bekçisinin bonservisini elinde bulunduran Barcelona, Pena ile ilgili kararını verdi.

Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı? Barcelona kararını verdi

23 yaşındaki eldivenin sarı-kırmızılılarda devam edip etmeyeceği belirsizliğini korurken, son olarak Celta Vigo seçeneği de gündeme gelmişti.

Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı? Barcelona kararını verdi

PENA'NIN YERİNE TENAS KİRALANACAK!
Milliyet'in derlediği İspanyol basınında yer alan habere göre Inaki Pena önümüzdeki sezon, bonservisini elinde bulunduran Barcelona'nın kadrosunda yer alacak.

Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı? Barcelona kararını verdi

Katalan ekibi kadrosunda yer alan kalecilerden birini kiralık olarak dışarı göndermesi bekleniyordu ancak bu isim Pena olmadı… Takımın bir diğer file bekçisi Arnau Tenas'ı kiralık olarak başka bir takıma göndermeye karar verdi.

Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı? Barcelona kararını verdi

INAKI PENA İKİNCİ KALECİ OLACAK!
Bu doğrultuda Inaki Pena'nın da, 2022-23 sezonunda Barcelona A takımında ikinci kaleci olarak değerlendirilmesine karar verildi. Ter Stegen'in arkasında kulübede oturması beklenen oyuncunun sezon içinde fırsatların doğması durumunda zaman zaman kaleyi devralması da bekleniyor.

Inaki Pena Galatasaray'da kalacak mı? Barcelona kararını verdi

Inaki Pena Galatasaray'ın özellikle Barcelona ile oynadığı Avrupa Ligi maçlarında damga vuran kurtarışlara imza atmıştı.

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