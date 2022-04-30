GALATASARAY HABERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Victor Nelsson...

İngiliz basını, Aston Villa 'nın gelecek sezonun transfer planlamasını yaptığını ve Galatasaray 'da forma giyen Victor Nelsson 'a gözünü diktiğini duyurdu.

Sezon başında Kopenhag'dan taksitli bir şekilde toplam 7 milyon euro'ya alınan 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla piyasa değerini 10 milyon euro'ya kadar yükseltti.