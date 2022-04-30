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GALATASARAY HABERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Victor Nelsson...

Spor haberi... Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'ın yıldızına flaş bir talip çıktı. Aston Villa'nın Danimarkalı Sportif Direktörü Johan Lange, vatandaşı Victor Nelsson'ı sezon boyunca yakından takip etti. Haziran ayında ciddi bir transfer teklifi bekleniyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Victor Nelsson...

İngiliz basını, Aston Villa'nın gelecek sezonun transfer planlamasını yaptığını ve Galatasaray'da forma giyen Victor Nelsson'a gözünü diktiğini duyurdu.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Victor Nelsson...

Sezon başında Kopenhag'dan taksitli bir şekilde toplam 7 milyon euro'ya alınan 23 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla piyasa değerini 10 milyon euro'ya kadar yükseltti.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Victor Nelsson...

Sarı-kırmızılı formayla 43 maça çıkan Nelsson, 3 bin 910 dakika süre bulurken, 1 gol, 1 asistle oynayarak dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Victor Nelsson...

25 MİLYON EURO
Sözleşmesinde "25 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Nelsson ile Villa'nın Sportif Direktörü Johan Lange yakın ilgi gösteriyor.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Victor Nelsson...

Sezon boyu vatandaşının maçlarını takip ettiği ortaya çıkan Danimarkalı spor adamının haziran ayında ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ - Aslan'a transfer müjdesi! Victor Nelsson...

Victor Nelsson'un Galatasaray ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Başarılı futbolcu, milli takımında son iki hazırlık maçında görev yaptı.

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