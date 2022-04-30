Galatasaray Başkanı Burak Elmas seçim tarihini açıkladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, mahkeme tarafından tedbir kararı konulan ve iptal edilen başkanlık seçiminin yeni tarihini açıkladı. Elmas, seçimi 4-11 Haziran tarihlerinde yapmayı planladıklarını söyledi.

Burak Elmas'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

26 Mart'taki genel kurulun ardından ben ve arkadaşlarım, geçmişte yapılanların aksine seçim yapmak için üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bunu anlamamakta ısrar eden, bunu kendi Galatasaray içi siyaset için kullanmak isteyenlere tekrar söylüyorum. Bu seçim olacak.

Bu seçim olmayacak diye bir şey ağzımdan çıkmadığı gibi üstüne basa basa bu seçimin olacağını, gereğinin yapılacağını söyledik. Davalarda da şahitli masalarda tüm hukuki girişimlerde herkesin bilgisi dahilinde hareket ettik.

21-28 Mayıs tarihinin yürürlüğe girebilmesi için, en geç salı gününe kadar yönetim kurulu kararı alınması gerekiyor. Sadece şunu söyledim, bu da yönetim kurulumuzun yeni olduğu bir bilgi olduğu için en azından çok kısa bir süre istişare yapabilmek için izin istedik.

4-11 Haziran'da seçim olması için Pazartesi günü karar alacağız.

"DİSİPLİNLİK 4-5 KONUŞMA VAR"

Bugünkü toplantıya katılmamamız, olağanüstü bir karardır. Aynen toplantının olduğu gibi.

Bugünkü toplantıda geçmişte yaptıkları hareketleri unutarak, yüzleri kızarmadan, hiç utanmadan çıkıp Galatasaray Başkanı'na hakaret eden disiplinlik en az 4-5 konuşma var.

Toplantıdan sonra Divan Başkanını arayarak şahsına toplantıdaki konuşmalar ve ithamlar, Galatasaray Başkanlık makamına yapılan çirkin söylemlerle ilgili, herhangi müdahalede bulunmamasını, bugüne dek yürüttüğümüz ilişki çerçevesinde kendisine teessüflerimi ilettim.

Bu kulübün iradesini gerçekleştirmeyerek, mahkemeden aldığı kararla orada oturmayı tercih etmiş, yine o konuşma yaptıkları yerde, divan üyelerinin linç edildiği zaman bir kere olsun engellemek üzere yapmayın dememiş arkadaşlar, hiçbir şey yokmuş gibi konuştular.

"TERİM DE ÇIKSIN KONUŞSUN"

Bugüne kadar Galatasaray'ın ayrışmaması için büyük bir tevazu ve nezaketle davranmaya özen gösterdim. Fakat gördüğüm kadarıyla bunun zafiyet olarak veya bize yapılacak olan hakaretlerin karşılıksız kalacak şeklinde algılayan insanlar olmuş.

Kimse bana Galatasaraylılığı öğretmeye kalkmasın.

Bir çağrım da Galatasaray siyasetinde kendi iradesi olmasa da kullanılmaya çalışılan Sayın Fatih Terim'e'dir. O da çıksın konuşsun. Bütün herkes konuşsun, herkes bildiklerini anlatsın. Galatasaray da bir rahatlasın.

"BAŞKANLIĞA ADAY OLSAM SÖYLERİM"

Başkanlığa aday olsam, net şekilde söylerim. Sizin sormanıza da gerek kalmaz. Seçimin iptalini istesem, idari ibrasızlık için başvururdum. Bu karar eskiden olduğu gibi erken çıkardı ve seçime girebilirdim.

İstifa etmiş Galatasaray başkanı yok, istifa da bu seçimi yapma iradesi olan bir başkan için gereksiz bir yol.