Haberler Galatasaray Final zamanı!

Final zamanı!

Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında Fenerbahçe ile Vakıfbank saat 19.00’da karşılaşacak. Mücadele TRT Spor Yıldız’dan yayınlanacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Final zamanı!

Misli.com Sultanlar Ligi'nde final serisi heyecanı bugün start alıyor. Fenerbahçe Opet ile VakıfBank bugün saat 19.00'da karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Salonu'ndaki mücadele TRT Spor Yıldız'dan ekranlara gelecek. Sarı-lacivertliler, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırmıştı. VakıfBank ise THY'yi 3-0'la geçmeyi başarmıştı.

VAKIFBANK ÖNE ÇIKIYOR
İki ekibin son dönemdeki maçlarında VakıfBank'ın üstünlüğü dikkat çekiyor. Son olarak AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'de 3-2 kazanan sarı-siyahlılar, kupayı 8. kez müzesine götürdü. Vakıf- Bank CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde de rakibini saf dışı bırakmıştı. Öte yandan 3/4.lük Etabı'nda bugün 13.00'te THY ile Eczacıbaşı Dynavit karşılaşacak.

DİĞER
Survivor yarışması ile ünlenen Sabriye Şengül estetikle bambaşka biri oldu! Takipçilerinden yorum yağdı "Estetiğin gücü"
Uğur Akkuş'un eski eşi Gonca Derin'in ‘görmemiş’ dediği Ebru Şallı'dan çok sert misilleme "Empati yoksunu ve anlayışsız"
Vida kararsızlığı!
Aslan'a transferde Nelsson müjdesi! Haziran ayında...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aslan'a transferde Nelsson müjdesi! Haziran ayında...
Torrent raporu verdi! Babel ve Pulgar...
Trabzon bayram namazı saat kaçta?
Ankara bayram namazı saat kaçta?
Konya bayram namazı saat kaçta?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O isme şok eleştiri! "İlk yarı Maradona ikinci yarı..." O isme şok eleştiri! "İlk yarı Maradona ikinci yarı..." 07:25
Belotti el yakıyor Belotti el yakıyor 06:15
Monaco seriyi eşitledi! Monaco seriyi eşitledi! 01:14
Monaco seriyi eşitledi! Monaco seriyi eşitledi! 01:14
B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! 01:13
B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! 01:13
Daha Eski
Serdar Aziz derbide yok Serdar Aziz derbide yok 01:06
Serdar Aziz derbide yok Serdar Aziz derbide yok 01:06
Sevilla ile Cadiz yenişemedi! Sevilla ile Cadiz yenişemedi! 01:04
Sevilla ile Cadiz yenişemedi! Sevilla ile Cadiz yenişemedi! 01:03
Toroğlu: Kartal bombayı Koç'a verdi! Toroğlu: Kartal bombayı Koç'a verdi! 00:56
Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! 00:56