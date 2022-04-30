Adaylar kızgın

METİN ÖZTÜRK:

ÖNCELİK SEÇİMDE

"Bizi rahatsız eden, şeffaf olmayan bir süreç var. Artık bu durumun netleşmesi gerekiyor. Hala bir bütçe genel kurulundan bahsediliyor. Bu kadar kaotik bir ortamda öncelik seçim genel kurulunun yapılmasıdır. Topun bu kadar ortada dönüyor olması şahsen bizi rahatsız ediyor. Eğer 3. bir aday çıkarsa o zaman o gölge onun üzerinde kalır. 3 haftadır aynı şeyleri konuşuyoruz. Çıkarsınız tüzüğün 28.1 maddesinden seçime gidersiniz. Eğer 28.1'den deyip arkasına şerh koyarsanız mahkemelerle uğraşısınız. Kaos sona ermeli. Ali Sami Yen'in koltuğuna oturan bir başkana güvenmek zorundasınız"

EŞREF HAMAMCIOĞLU:

GÖLGE DÜŞTÜ

"Maalesef Türkiye'de demokrasinin en güzel örneklerinden biri olan Galatasaray camiasına farklı yöntemlerle, hukuki labirentlerle çıkış arayarak müdahale edilmiştir. Tahmin ediyorum ki bundan önceki seçimde de olduğu gibi 3. bir adayın yetiştirilmesine çalışılıyor. Bu, Galatasaray'ın üzerine düşmüş bir gölgedir. Galatasaray genel kurul iradesi kendini koruyacaktır. Galatasaray'ın bir an önce kuruluş değerlerine, fabrika ayarlarına dönmesi esastır. Bu seçim sürecinin bu şekilde akamete uğraması Galatasaray camiasının kendi içinde bir kere daha, daha sıkı kenetlenmesi gerektiğini gösteriyor"