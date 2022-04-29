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Galatasaray'da Bafetimbi Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Bafetimbi Gomis endişesi yaşanıyor. Sarı-kırmızılılardaki performansıyla eski günlerinden uzak bir görüntü çizen deneyimli futbolcunun sözleşmesindeki opsiyon maddesi yönetime büyük sorun çıkartacak gibi duruyor. Söz konusu opsiyonun devreye girmesi durumunda Fransız yıldıza 1 milyon 750 bin Euro ödenecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 06:50
Galatasaray'da Bafetimbi Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse...

Cimbom'da iki başkan adayı da teknik direktör ve transfer çalışmalarını yürütürken, bir yandan da ekonomik sıkıntıların önüne geçebilmek için kaynak arıyor. Takvim'in derlediği habere göre hem Eşref Hamamcıoğlu hem Metin Öztürk, harcama limitleri ve Bankalar Birliği'le yapılacak ödemelerden dolayı yeni sezonda takımın maaş bütçesini düşürmeyi hedefliyor.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse...

BÜYÜK BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Bu konuda çalışmalar yapan iki ismin de Bafetimbi Gomis konusunda sıkıntı yaşayabileceği belirtiliyor. Devre arasında bedelsiz olarak transfer edilen Fransız yıldızla 6 ay+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.


Galatasaray'da Bafetimbi Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse...

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Sezon sonuna kadar 750 bin Euro ödenecek olan 37 yaşındaki Gomis'in yeni sezonda opsiyonun devreye girmesi halinde ise 1 milyon 750 bin Euro alacağı açıklanmıştı. Ancak opsiyonun hangi koşullarda devreye gireceği konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Şu ana kadar gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan 37 yaşındaki Gomis son olarak Altay deplasmanında eleştiri oklarının hedefi oldu.

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis endişesi! Opsiyon devreye girerse...

ÖNEMLİ MALİ YÜK YARATACAK
Tecrübeli yıldızın opsiyonunun devreye girmesi durumunda yönetimin önünde 1 milyon 750 bin Euro yani yaklaşık 27 milyon liralık mali bir yük olacak. Bu nedenle hem Eşref Hamamcıoğlu hem de Metin Öztürk'ün başkan seçilmesi durumunda ilk yapacağı işlerden birisinin Fransız yıldızın sözleşmesiyle ilgili bu soruna en atmak olduğu belirtiliyor.

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