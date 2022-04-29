GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inaki Pena Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia

Galatasaray'da bir süredir başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını üstlenen ve transfer çalışmalarında en yetkili isim olan Luis Campos, bir süre önce İspanyol kulübü Celta Vigo ile de danışmanlık görevi için anlaşma sağlamıştı.
Galatasaray'da bir süredir başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını üstlenen ve transfer çalışmalarında en yetkili isim olan Luis Campos, bir süre önce İspanyol kulübü Celta Vigo ile de danışmanlık görevi için anlaşma sağlamıştı.
Takvim'in İspanyol basınından aktardığı haberde Luis Campos'un Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen kaleci Inaki Pena'yı Celta Vigo'ya götürmek için kolları sıvadığı yer aldı.
Ayrıca haberde Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Pena'nın bonservisinin bulunduğu Barcelona'ya geri döneceği ve genç kalecinin Katalan ekibinde gelecek sezon yedek kaleci olarak düşünüldüğü kaydedildi.
Galatasaray'ın da performansından memnun olduğu ve kadrosunda tutmaya sıcak baktığı Pena'nın kendisini Barcelona'nın geri çağırması sebebiyle takımda kalması bir hayli zor gözüküyor.
Öte yandan Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın görevi bırakması halinde kulüpteki işi son bulması beklenen Luis Campos'un kiralık olarak sarı-kırmızılılarda oynayan Inaki Pena dışında başka futbolcularla ilgili de transfer planları bulunduğu öne sürülüyor.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralama bedeli ödemeden yarım sezonluğuna kadrosuna kattığı Inaki Pena, sarı-kırmızılı forma ile ligde 6, Avrupa Ligi'nde ise 2 maça çıktı.