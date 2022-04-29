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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inaki Pena Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen genç kaleci Inaki Pena ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas'ın danışmanlığını yapan Luis Campos'un başarılı eldiveni, Celta Vigo'ya götürmek için temaslara başladığı öne sürüldü. İşte ayrıntılar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2022 Cuma 10:45
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inaki Pena Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia

Galatasaray'da bir süredir başkan Burak Elmas'ın danışmanlığını üstlenen ve transfer çalışmalarında en yetkili isim olan Luis Campos, bir süre önce İspanyol kulübü Celta Vigo ile de danışmanlık görevi için anlaşma sağlamıştı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inaki Pena Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia

Takvim'in İspanyol basınından aktardığı haberde Luis Campos'un Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen kaleci Inaki Pena'yı Celta Vigo'ya götürmek için kolları sıvadığı yer aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inaki Pena Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia

Ayrıca haberde Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Pena'nın bonservisinin bulunduğu Barcelona'ya geri döneceği ve genç kalecinin Katalan ekibinde gelecek sezon yedek kaleci olarak düşünüldüğü kaydedildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inaki Pena Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia

Galatasaray'ın da performansından memnun olduğu ve kadrosunda tutmaya sıcak baktığı Pena'nın kendisini Barcelona'nın geri çağırması sebebiyle takımda kalması bir hayli zor gözüküyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inaki Pena Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia

Öte yandan Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın görevi bırakması halinde kulüpteki işi son bulması beklenen Luis Campos'un kiralık olarak sarı-kırmızılılarda oynayan Inaki Pena dışında başka futbolcularla ilgili de transfer planları bulunduğu öne sürülüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Inaki Pena Celta Vigo'ya mı gidiyor? İşte o iddia

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralama bedeli ödemeden yarım sezonluğuna kadrosuna kattığı Inaki Pena, sarı-kırmızılı forma ile ligde 6, Avrupa Ligi'nde ise 2 maça çıktı.

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